Россия и КНР планируют подписать соглашение о строительстве нового ж/д пути
18:00 02.03.2026
Россия и КНР планируют подписать соглашение о строительстве нового ж/д пути
россия, китай, андрей никитин (политик)
Россия, Китай, Андрей Никитин (политик)
Железная дорога. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия и Китай готовятся к подписанию соглашения о строительстве второго пути железной дороги между странами на участке Забайкальск-Маньчжурия, сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ.
В рамках рабочей поездки министра транспорта РФ Андрея Никитина в Китай состоялась встреча с министром транспорта Лю Вэем. Стороны подтвердили намерение продолжать системное сотрудничество во всех ключевых направлениях транспорта. Кабмин РФ сообщил, что ввод в эксплуатацию второго пути на участке Забайкальск-Маньчжурия позволит к 2030 году увеличить пропускную способность на 11 миллионов тонн, или почти 50 пар грузовых поездов в сутки.
"На встрече была затронута тема совместного строительства второго главного пути колеи 1435 мм на трансграничном участке Забайкальск – Маньчжурия. Ожидается подписание соответствующего соглашения", - сообщили в Минтрансе.
Правительство России в феврале текущего года одобрило проект соглашения о совместном с Китаем строительстве второго главного пути китайской колеи 1435 миллиметров на трансграничном участке железной дороги Забайкальск - Маньчжурия.
Как обозначено в проекте, соглашение призвано создать более благоприятные условия для поездок граждан и торгово-экономических связей России и Китая, помочь развитию надежных и стабильных круглогодичных двусторонних перевозок между двумя странами.
Погранпереход Забайкальск – Маньчжурия – крупнейший пункт пропуска на российско-китайской границе. Здесь происходит перегрузка грузов с вагонов широкой российской колеи 1520 миллиметров на вагоны китайской колеи 1435 миллиметров и обратно.
Россия Китай Андрей Никитин (политик)
 
 
