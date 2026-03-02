Россия и КНР планируют подписать соглашение о строительстве нового ж/д пути

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия и Китай готовятся к подписанию соглашения о строительстве второго пути железной дороги между странами на участке Забайкальск-Маньчжурия, сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ.

Андрея Никитина в В рамках рабочей поездки министра транспорта РФ Китай состоялась встреча с министром транспорта Лю Вэем. Стороны подтвердили намерение продолжать системное сотрудничество во всех ключевых направлениях транспорта. Кабмин РФ сообщил, что ввод в эксплуатацию второго пути на участке Забайкальск-Маньчжурия позволит к 2030 году увеличить пропускную способность на 11 миллионов тонн, или почти 50 пар грузовых поездов в сутки.

"На встрече была затронута тема совместного строительства второго главного пути колеи 1435 мм на трансграничном участке Забайкальск – Маньчжурия. Ожидается подписание соответствующего соглашения", - сообщили в Минтрансе.

Правительство России в феврале текущего года одобрило проект соглашения о совместном с Китаем строительстве второго главного пути китайской колеи 1435 миллиметров на трансграничном участке железной дороги Забайкальск - Маньчжурия.

Как обозначено в проекте, соглашение призвано создать более благоприятные условия для поездок граждан и торгово-экономических связей России и Китая, помочь развитию надежных и стабильных круглогодичных двусторонних перевозок между двумя странами.