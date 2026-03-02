https://ria.ru/20260302/rossija-2077974046.html
Россия и КНР планируют подписать соглашение о строительстве нового ж/д пути
Россия и КНР планируют подписать соглашение о строительстве нового ж/д пути - РИА Новости, 02.03.2026
Россия и КНР планируют подписать соглашение о строительстве нового ж/д пути
Россия и Китай готовятся к подписанию соглашения о строительстве второго пути железной дороги между странами на участке Забайкальск-Маньчжурия, сообщили РИА... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T18:00:00+03:00
2026-03-02T18:00:00+03:00
2026-03-02T18:00:00+03:00
россия
китай
андрей никитин (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154841/12/1548411268_0:106:2549:1540_1920x0_80_0_0_934621bdd049ae2e7a8fe54b654f63a8.jpg
https://ria.ru/20260302/obem-2077970353.html
https://ria.ru/20260213/poezd-2074125104.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154841/12/1548411268_178:0:2371:1645_1920x0_80_0_0_95a59014c64b8f6f92c9e398b33ae91c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, андрей никитин (политик)
Россия, Китай, Андрей Никитин (политик)
Россия и КНР планируют подписать соглашение о строительстве нового ж/д пути
Россия и КНР планируют подписать соглашение о строительстве второго ж/д пути
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия и Китай готовятся к подписанию соглашения о строительстве второго пути железной дороги между странами на участке Забайкальск-Маньчжурия, сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ.
В рамках рабочей поездки министра транспорта РФ Андрея Никитина
в Китай
состоялась встреча с министром транспорта Лю Вэем. Стороны подтвердили намерение продолжать системное сотрудничество во всех ключевых направлениях транспорта. Кабмин РФ сообщил, что ввод в эксплуатацию второго пути на участке Забайкальск-Маньчжурия позволит к 2030 году увеличить пропускную способность на 11 миллионов тонн, или почти 50 пар грузовых поездов в сутки.
"На встрече была затронута тема совместного строительства второго главного пути колеи 1435 мм на трансграничном участке Забайкальск – Маньчжурия. Ожидается подписание соответствующего соглашения", - сообщили в Минтрансе.
Правительство России в феврале текущего года одобрило проект соглашения о совместном с Китаем строительстве второго главного пути китайской колеи 1435 миллиметров на трансграничном участке железной дороги Забайкальск - Маньчжурия.
Как обозначено в проекте, соглашение призвано создать более благоприятные условия для поездок граждан и торгово-экономических связей России и Китая, помочь развитию надежных и стабильных круглогодичных двусторонних перевозок между двумя странами.
Погранпереход Забайкальск – Маньчжурия – крупнейший пункт пропуска на российско-китайской границе. Здесь происходит перегрузка грузов с вагонов широкой российской колеи 1520 миллиметров на вагоны китайской колеи 1435 миллиметров и обратно.