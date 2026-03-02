Рейтинг@Mail.ru
РФС утвердил новый протокол подачи мячей в матчах Кубка России
18:58 02.03.2026
РФС утвердил новый протокол подачи мячей в матчах Кубка России
Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте объявил о введении нового протокола подачи мячей в матчах Кубка России, направленного на минимизацию
РФС утвердил новый протокол подачи мячей в матчах Кубка России

РФС ввел новый протокол подачи мячей в матчах Кубка для ускорения темпа встреч

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Локомотив" (Москва) - "Крылья Советов" (Самара)
Футбол. РПЛ. Локомотив (Москва) - Крылья Советов (Самара) - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте объявил о введении нового протокола подачи мячей в матчах Кубка России, направленного на минимизацию остановок в игре и обеспечение равных условий для обеих команд.
Согласно обновленному протоколу, мячи будут располагаться на земле по периметру поля. Игроки должны самостоятельно забирать их с фиксированных одиннадцати позиций: по две за каждыми воротами, две у боковой линии рядом со скамейками запасных и пять у противоположной линии. Также один мяч будет находиться у резервного судьи.
Хуан Карлос Карседо - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Спартак" выиграл первый официальный матч под руководством Карседо
Вчера, 17:10
Данный протокол был внедрен на соревнованиях Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начиная с сезона-2025/26 и был протестирован при проведении товарищеских матчей национальных сборных команд России.
"Учитывая положительные отзывы со стороны участников матчей и судейских бригад, РФС начнет применять полученный опыт при проведении профессиональных соревнований среди мужских команд", - говорится в сообщении.
Задача подающих мячи будет состоять в возвращении мячей на позиции. Отмечается, что изменения вступят в силу с матчей полуфинальной стадии пути РПЛ и четвертьфинальных матчей пути регионов Кубка России.
 
ФутболРоссийский футбольный союз (РФС)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
