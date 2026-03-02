Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" отменил рейсы между ОАЭ и российскими городами до восьмого марта - РИА Новости, 02.03.2026
19:40 02.03.2026 (обновлено: 19:51 02.03.2026)
"Аэрофлот" отменил рейсы между ОАЭ и российскими городами до восьмого марта
"Аэрофлот" отменил рейсы между ОАЭ и российскими городами до восьмого марта
"Аэрофлот" отменил рейсы между ОАЭ и российскими городами до восьмого марта

"Аэрофлот" отменил рейсы между ОАЭ и российскими городами до 8 марта

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Рейсы "Аэрофлота" между ОАЭ и Санкт-Петербургом, Екатеринбургом и Краснодаром отменены до 8 марта, пассажиров доставят в пункты назначения со стыковкой в Москве, сообщили в компании.
"Региональные рейсы в/из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Краснодара отменены до 8 марта. Пассажиров доставят в пункты назначения со стыковкой в Москве", - говорится в сообщении.
