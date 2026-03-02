https://ria.ru/20260302/reysa-2078004455.html
"Аэрофлот" отменил рейсы между ОАЭ и российскими городами до восьмого марта
Рейсы "Аэрофлота" между ОАЭ и Санкт-Петербургом, Екатеринбургом и Краснодаром отменены до 8 марта, пассажиров доставят в пункты назначения со стыковкой в... РИА Новости, 02.03.2026
