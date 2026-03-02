Рейтинг@Mail.ru
Путин в понедельник поговорил с лидерами четырех стран Персидского залива - РИА Новости, 02.03.2026
23:49 02.03.2026
Путин в понедельник поговорил с лидерами четырех стран Персидского залива
2026-03-02T23:49:00+03:00
2026-03-02T23:49:00+03:00
в мире
россия
иран
ближний восток
владимир путин
али хаменеи
хамад бен иса аль халифа
военная операция сша и израиля против ирана
россия
иран
ближний восток
в мире, россия, иран, ближний восток, владимир путин, али хаменеи, хамад бен иса аль халифа, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, Иран, Ближний Восток, Владимир Путин, Али Хаменеи, Хамад бен Иса Аль Халифа, Военная операция США и Израиля против Ирана
Путин в понедельник поговорил с лидерами четырех стран Персидского залива

Путин за день поговорил с лидерами ОАЭ, Катара, Бахрейна и Саудовской Аравии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Кремль сообщил, что президент РФ Владимир Путин в понедельник провел четыре телефонных разговора с лидерами стран Персидского залива на фоне ситуации вокруг Ирана.
В понедельник состоялись разговоры Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Обстановка на Ближнем Востоке стала главной темой каждого из четырех разговоров.
Наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны Королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Наследный принц Саудовской Аравии оценил роль России на Ближнем Востоке
Вчера, 18:31
Так, в беседе с лидером ОАЭ акцентировалась необходимость скорейшего прекращения огня на Ближнем востоке и возвращения к дипломатическому процессу. Аль Нахайян подчеркнул, что ответные удары Ирана затронули Эмираты. Путин в свою очередь выразил готовность оказать содействие для стабилизации обстановки в регионе и передать сигналы руководства ОАЭ в Тегеран.
В разговоре с эмиром Катара лидерами высказана обоюдная озабоченность рисками расширения конфликта и опасностью вовлечения в него третьих стран.
В ходе контактов с королем Бахрейна российский президент подтвердил готовность РФ использовать все возможности для стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.
А во время беседы с наследным принцем Саудовской Аравии Путин подчеркнул настоятельную необходимость решения создавшейся крайне опасной ситуации политико-дипломатическими методами. Кроме того, Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд выразил мнение, что Россия может сыграть стабилизирующую роль в ситуации на Ближнем Востоке.
Ракеты израильской системы Железный купол перехватывают ракеты - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Путин заявил о готовности помочь в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке
Вчера, 17:06
Понедельник стал самым насыщенным днем на телефонные контакты с зарубежными лидерами у президента России с начала года. Ранее в 2026 году Путин только дважды проводил более одного телефонного разговора за день, о которых Кремль сообщал публично. Президент России 16 января созванивался с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьером Израиля Беньямином Нетаньяху, а 8 февраля глава государства провел телефонные разговоры с лидерами Белоруссии и ЮАР Александром Лукашенко и Сирилом Рамафозой.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Ираносуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путинзаявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Путин и король Бахрейна договорились о дальнейших контактах
Вчера, 16:38
 
В миреРоссияИранБлижний ВостокВладимир ПутинАли ХаменеиХамад бен Иса Аль ХалифаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
