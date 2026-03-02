Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил рост численности постоянного населения в Амурской области - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/putin-2077896340.html
Путин отметил рост численности постоянного населения в Амурской области
Путин отметил рост численности постоянного населения в Амурской области - РИА Новости, 02.03.2026
Путин отметил рост численности постоянного населения в Амурской области
Президент России Владимир Путин отметил рост численности постоянного населения в Амурской области. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T14:09:00+03:00
2026-03-02T14:09:00+03:00
амурская область
россия
владимир путин
василий орлов (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077887917_0:55:3070:1782_1920x0_80_0_0_fec0138213435af90ded57a2dc132438.jpg
https://ria.ru/20260302/putin-2077885420.html
https://ria.ru/20260202/ljubimova-2071767457.html
амурская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077887917_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_1d0eec6b841578e2b465fc5c9fad8d23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
амурская область, россия, владимир путин, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Россия, Владимир Путин, Василий Орлов (губернатор)
Путин отметил рост численности постоянного населения в Амурской области

Путин отметил увеличение численности постоянного населения в Амурской области

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Амурской области Василий Орлов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Амурской области Василий Орлов во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Амурской области Василий Орлов во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил рост численности постоянного населения в Амурской области.
Глава государства встретился в Кремле с губернатором области Василием Орловым, обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе.
Встреча Путина с губернатором Амурской области - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Глава Амурской области рассказал Путину об итогах работы за прошлый год
Вчера, 13:42
"Еще одна вещь, на которую я хотел бы обратить внимание, тоже положительная. У вас увеличивается численность постоянного населения", - сказал Путин.
"Немного, там 0,4%, но всё-таки это положительный результат. И это, как правило, происходит из-за того, что региональные команды обращают внимание на весь комплекс социальных вопросов", - продолжил он.
Президент поздравил губернатора с этими результатами.
Также в ходе встречи они обсудили развитие города Свободный. Орлов рассказал, что там сейчас много строится, город озеленяют, приводят в порядок фасады зданий. Губернатор поблагодарил главу государства за поддержку в этом вопросе.
"Новый город совсем", - отметил президент.
Глава Амурской области рассказал, что многое для развития города и строительства нового жилья делают крупные компании, в том числе "Газпром" и "Сибур".
"Мы договаривались с компаниями, что у них есть свои программы социального характера в регионе, и чтобы они там концентрировали эти программы, и чтобы город развивался соответствующим образом", - уточнил Путин.
Министр культуры РФ Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Любимова встретилась с главой Амурской области Орловым
2 февраля, 17:29
 
Амурская областьРоссияВладимир ПутинВасилий Орлов (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала