Путин отметил рост численности постоянного населения в Амурской области
02.03.2026
Путин отметил рост численности постоянного населения в Амурской области
Президент России Владимир Путин отметил рост численности постоянного населения в Амурской области. РИА Новости, 02.03.2026
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил рост численности постоянного населения в Амурской области.
Глава государства встретился в Кремле с губернатором области Василием Орловым
, обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе.
"Еще одна вещь, на которую я хотел бы обратить внимание, тоже положительная. У вас увеличивается численность постоянного населения", - сказал Путин
.
"Немного, там 0,4%, но всё-таки это положительный результат. И это, как правило, происходит из-за того, что региональные команды обращают внимание на весь комплекс социальных вопросов", - продолжил он.
Президент поздравил губернатора с этими результатами.
Также в ходе встречи они обсудили развитие города Свободный
. Орлов рассказал, что там сейчас много строится, город озеленяют, приводят в порядок фасады зданий. Губернатор поблагодарил главу государства за поддержку в этом вопросе.
"Новый город совсем", - отметил президент.
Глава Амурской области
рассказал, что многое для развития города и строительства нового жилья делают крупные компании, в том числе "Газпром
" и "Сибур
".
"Мы договаривались с компаниями, что у них есть свои программы социального характера в регионе, и чтобы они там концентрировали эти программы, и чтобы город развивался соответствующим образом", - уточнил Путин.