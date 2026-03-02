https://ria.ru/20260302/putin-2077888599.html
Путин назвал трудоустройство ветеранов СВО важным
Путин назвал трудоустройство ветеранов СВО важным - РИА Новости, 02.03.2026
Путин назвал трудоустройство ветеранов СВО важным
Президент России Владимир Путин указал на то, что в Амурской области 65% ветеранов СВО трудоустраиваются после возвращения из зоны боевых действий, и отметил,...
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на то, что в Амурской области 65% ветеранов СВО трудоустраиваются после возвращения из зоны боевых действий, и отметил, что это не предел и важно увеличивать процент трудоустроенных.
В понедельник глава государства принял в Кремле губернатора Амурской области Василия Орлова
"Я, в свою очередь, хочу поблагодарить вас за работу по поддержке участников СВО. Знаю, что 65% ветеранов, которые возвращаются из зоны специальной военной операции, трудоустраиваются у вас. Это не предел", - сказал Путин
Президент подчеркнул, что необходимо увеличивать процент трудоустроенных.
"Это очень важная задача. Но в целом это тренд положительный, и добиваетесь результатов, хороший пример для подражания и для других регионов", - добавил Путин.