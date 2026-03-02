Путин назвал трудоустройство ветеранов СВО важным

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на то, что в Амурской области 65% ветеранов СВО трудоустраиваются после возвращения из зоны боевых действий, и отметил, что это не предел и важно увеличивать процент трудоустроенных.