Путин назвал трудоустройство ветеранов СВО важным - РИА Новости, 02.03.2026
13:47 02.03.2026 (обновлено: 13:56 02.03.2026)
Путин назвал трудоустройство ветеранов СВО важным
Президент России Владимир Путин указал на то, что в Амурской области 65% ветеранов СВО трудоустраиваются после возвращения из зоны боевых действий, и отметил,... РИА Новости, 02.03.2026
общество, амурская область, владимир путин, василий орлов (губернатор), россия
Общество, Амурская область, Владимир Путин, Василий Орлов (губернатор), Россия
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на то, что в Амурской области 65% ветеранов СВО трудоустраиваются после возвращения из зоны боевых действий, и отметил, что это не предел и важно увеличивать процент трудоустроенных.
В понедельник глава государства принял в Кремле губернатора Амурской области Василия Орлова.
"Я, в свою очередь, хочу поблагодарить вас за работу по поддержке участников СВО. Знаю, что 65% ветеранов, которые возвращаются из зоны специальной военной операции, трудоустраиваются у вас. Это не предел", - сказал Путин.
Президент подчеркнул, что необходимо увеличивать процент трудоустроенных.
"Это очень важная задача. Но в целом это тренд положительный, и добиваетесь результатов, хороший пример для подражания и для других регионов", - добавил Путин.
Путин поручил привлечь ветеранов СВО к производству автономных систем
16 января, 21:41
Путин поручил привлечь ветеранов СВО к производству автономных систем
16 января, 21:41
 
