Глава Амурской области рассказал Путину об итогах работы за прошлый год - РИА Новости, 02.03.2026
13:42 02.03.2026 (обновлено: 16:28 02.03.2026)
Глава Амурской области рассказал Путину об итогах работы за прошлый год
Глава Амурской области рассказал Путину об итогах работы за прошлый год - РИА Новости, 02.03.2026
Глава Амурской области рассказал Путину об итогах работы за прошлый год
Глава Амурской области Василий Орлов обсудил с Владимиром Путиным на встрече в Кремле развитие региона и меры поддержки участников СВО. РИА Новости, 02.03.2026
Глава Амурской области рассказал Путину об итогах работы за прошлый год

Орлов доложил Путину о развитии Приамурья и поддержке участников СВО

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Глава Амурской области Василий Орлов обсудил с Владимиром Путиным на встрече в Кремле развитие региона и меры поддержки участников СВО.
Президент поблагодарил власти Приамурья за помощь военным.
"Знаю, что 65 процентов ветеранов, которые возвращаются из зоны специальной военной операции, трудоустраиваются у вас. Это не предел. Надо, безусловно, увеличивать процент трудоустроенных. Это очень важная задача".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Также на встрече затронули темпы роста экономики Амурской области. Глава региона рассказал, что за пять лет ВРП вырос вдвое — до 1,1 триллиона рублей. Есть успехи в сельском хозяйстве.
"Мы ежегодно ставим рекорды по урожайности. В 2025 году очередной рекорд — два миллиона двести тысяч по зерновым и по сое".
Губернатор Амурской области Василий Орлов
Василий Орлов
глава Амурской области
Безработица в регионе снизилась до 1,1 процента, что вдвое ниже среднего показателя по стране. Вскоре появятся еще 18 тысяч рабочих мест.
"Мы являемся рекордсменами по объему привлеченных инвестиций на Дальнем Востоке: 956 миллиардов в 2024 году и примерно 980 миллиардов привлечено в 2025-м".

Губернатор Амурской области Василий Орлов
Василий Орлов
глава Амурской области
Орлов назвал Благовещенск центром российско-китайского делового сотрудничества. Сейчас завершается проектирование экспоцентра, который укрепит связи двух стран.
Со своей стороны, Путин отметил, что в Амурской области растет численность населения.
"Немного — 0,4 процента, но все-таки это положительный результат".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Это означает, что власти уделяют внимание всему комплексу социальных вопросов, добавил президент.
