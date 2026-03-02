Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Глава Амурской области рассказал Путину об итогах работы за прошлый год

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Глава Амурской области Василий Орлов обсудил с Владимиром Путиным на Глава Амурской области Василий Орлов обсудил с Владимиром Путиным на встрече в Кремле развитие региона и меры поддержки участников СВО.

Президент поблагодарил власти Приамурья за помощь военным.

« "Знаю, что 65 процентов ветеранов, которые возвращаются из зоны специальной военной операции, трудоустраиваются у вас. Это не предел. Надо, безусловно, увеличивать процент трудоустроенных. Это очень важная задача". Владимир Путин президент России президент России

Также на встрече затронули темпы роста экономики Амурской области. Глава региона рассказал, что за пять лет ВРП вырос вдвое — до 1,1 триллиона рублей. Есть успехи в сельском хозяйстве.

« "Мы ежегодно ставим рекорды по урожайности. В 2025 году очередной рекорд — два миллиона двести тысяч по зерновым и по сое". Василий Орлов глава Амурской области глава Амурской области

Безработица в регионе снизилась до 1,1 процента, что вдвое ниже среднего показателя по стране. Вскоре появятся еще 18 тысяч рабочих мест.

« "Мы являемся рекордсменами по объему привлеченных инвестиций на Дальнем Востоке: 956 миллиардов в 2024 году и примерно 980 миллиардов привлечено в 2025-м". Василий Орлов глава Амурской области глава Амурской области

Орлов назвал Благовещенск центром российско-китайского делового сотрудничества. Сейчас завершается проектирование экспоцентра, который укрепит связи двух стран.

Со своей стороны, Путин отметил, что в Амурской области растет численность населения.

« "Немного — 0,4 процента, но все-таки это положительный результат". Владимир Путин президент России президент России