Путин встретится с губернатором Амурской области
12:26 02.03.2026
Путин встретится с губернатором Амурской области
политика
амурская область
россия
владимир путин
дмитрий песков
василий орлов (губернатор)
2026
политика, амурская область, россия, владимир путин, дмитрий песков, василий орлов (губернатор)
Политика, Амурская область, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Василий Орлов (губернатор)
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с губернатором Амурской области Василием Орловым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня также из публичного будет встреча с губернатором Амурской области. Путин регулярно продолжает заниматься региональными делами", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Песков раскрыл подробности встречи Путина с учеными
1 марта, 16:43
 
