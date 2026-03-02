https://ria.ru/20260302/putin-2077856115.html
Путин встретится с губернатором Амурской области
Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с губернатором Амурской области Василием Орловым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T12:26:00+03:00
2026-03-02T12:26:00+03:00
2026-03-02T12:33:00+03:00
политика
амурская область
россия
владимир путин
дмитрий песков
василий орлов (губернатор)
амурская область
россия
Путин встретится с губернатором Амурской области
