Жительница Кузбасса воровала продукты из супермаркетов ведрами
Жительница Кузбасса воровала продукты из супермаркетов ведрами - РИА Новости, 02.03.2026
Жительница Кузбасса воровала продукты из супермаркетов ведрами
Жительница города Междуреченска похищала продукты из супермаркетов ведрами, она задержана, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.
Жительница Кузбасса воровала продукты из супермаркетов ведрами, ее задержали
КЕМЕРОВО, 2 мар – РИА Новости. Жительница города Междуреченска похищала продукты из супермаркетов ведрами, она задержана, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.
В отдел МВД "Междуреченский" с разницей в несколько дней обратились сотрудники двух супермаркетов. Они сообщили, что неизвестный похитил с витрин магазинов сыры и сливочное масло. Сумма причиненного ущерба составила 10 тысяч рублей.
"Участковые уполномоченные полиции ОМВД "Междуреченский" установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая 37-летняя местная жительница. Полицейские выяснили, что на "шопинг" злоумышленница приходила с ведром, в которое с витрин складывала продукты питания, после чего покидала торговые точки, не расплатившись. Похищенное она сбывала на улице прохожим. Установлена причастность подозреваемой к совершению еще 5 аналогичных преступлений", – сообщает ведомство.
В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ
"Кража". В соответствии с санкциями данной статьи, максимальная мера наказания составляет 2 года лишения свободы.