Жительница Кузбасса воровала продукты из супермаркетов ведрами

В отдел МВД "Междуреченский" с разницей в несколько дней обратились сотрудники двух супермаркетов. Они сообщили, что неизвестный похитил с витрин магазинов сыры и сливочное масло. Сумма причиненного ущерба составила 10 тысяч рублей.

"Участковые уполномоченные полиции ОМВД "Междуреченский" установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая 37-летняя местная жительница. Полицейские выяснили, что на "шопинг" злоумышленница приходила с ведром, в которое с витрин складывала продукты питания, после чего покидала торговые точки, не расплатившись. Похищенное она сбывала на улице прохожим. Установлена причастность подозреваемой к совершению еще 5 аналогичных преступлений", – сообщает ведомство.