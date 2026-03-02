Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко объявил о старте конкурса "Наставничество" - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 02.03.2026 (обновлено: 13:54 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/priem-2077811041.html
Чернышенко объявил о старте конкурса "Наставничество"
Чернышенко объявил о старте конкурса "Наставничество" - РИА Новости, 02.03.2026
Чернышенко объявил о старте конкурса "Наставничество"
Стартовал прием заявок на третий Всероссийский конкурс "Наставничество", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T10:33:00+03:00
2026-03-02T13:54:00+03:00
общество
россия
калуга
дмитрий чернышенко
сергей кравцов
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028972897_0:0:3230:1817_1920x0_80_0_0_150b9da35ac6e68b088db0efa867bfcd.jpg
https://ria.ru/20250401/ukaz-2008646383.html
https://ria.ru/20260216/proekt-2074631758.html
россия
калуга
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028972897_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_b092edb72c9265957d647d0a32c41090.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, калуга, дмитрий чернышенко, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Калуга, Дмитрий Чернышенко, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
Чернышенко объявил о старте конкурса "Наставничество"

Чернышенко: начался прием заявок на третий конкурс "Наставничество"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Стартовал прием заявок на третий Всероссийский конкурс "Наставничество", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
В понедельник в России отмечается День наставника.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Путин подписал указ об установлении Дня наставника
1 апреля 2025, 14:14
"Символично, что именно в этот праздник стартует Всероссийский конкурс "Наставничество". За 2 года в нем приняли участие более 20 тысяч человек, отобрано 100 практик наставничества, свыше 200 авторов получили дополнительное признание за лучшие работы", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.
Уточняется, что главная цель конкурса – сформировать общероссийскую базу лучших практик наставничества, которые являются эффективным инструментом подготовки и поддержки кадров в реальном секторе экономики, системе образования и молодежной политике.
"В этом году мы вводим новую номинацию – "Наставничество в бизнесе и предпринимательстве". Это важный шаг: мы соберем лучшие практики передачи делового опыта, которые помогают начинающим предпринимателям запускать и развивать свое дело", - приводятся в сообщении слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
Отмечается, что итоги конкурса будут подведены в июле 2026 года в рамках Всероссийского семинара-совещания "Наставничество: традиции, опыт, сотрудничество" в Калуге.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Голикова рассказала о подготовке рекомендаций по организации наставничества
16 февраля, 10:57
 
ОбществоРоссияКалугаДмитрий ЧернышенкоСергей КравцовСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала