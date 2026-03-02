https://ria.ru/20260302/priem-2077811041.html
Чернышенко объявил о старте конкурса "Наставничество"
Стартовал прием заявок на третий Всероссийский конкурс "Наставничество", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 02.03.2026
Чернышенко: начался прием заявок на третий конкурс "Наставничество"
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Стартовал прием заявок на третий Всероссийский конкурс "Наставничество", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
В понедельник в России отмечается День наставника.
"Символично, что именно в этот праздник стартует Всероссийский конкурс "Наставничество". За 2 года в нем приняли участие более 20 тысяч человек, отобрано 100 практик наставничества, свыше 200 авторов получили дополнительное признание за лучшие работы", - сказал Чернышенко, слова
которого приводят в его аппарате.
Уточняется, что главная цель конкурса – сформировать общероссийскую базу лучших практик наставничества, которые являются эффективным инструментом подготовки и поддержки кадров в реальном секторе экономики, системе образования и молодежной политике.
"В этом году мы вводим новую номинацию – "Наставничество в бизнесе и предпринимательстве". Это важный шаг: мы соберем лучшие практики передачи делового опыта, которые помогают начинающим предпринимателям запускать и развивать свое дело", - приводятся в сообщении слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
Отмечается, что итоги конкурса будут подведены в июле 2026 года в рамках Всероссийского семинара-совещания "Наставничество: традиции, опыт, сотрудничество" в Калуге.