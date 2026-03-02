Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности о подростке, пропавшем в Ленинградской области - РИА Новости, 02.03.2026
15:19 02.03.2026 (обновлено: 15:20 02.03.2026)
Появились подробности о подростке, пропавшем в Ленинградской области
Мать юноши из Ленобласти Марина Волкова уверена, что сын попал под влияние мошенников, которые заставили его уйти из дома и выключить телефон. РИА Новости, 02.03.2026
2026
происшествия, всеволожский район, ленинградская область
Происшествия, Всеволожский район, Ленинградская область
Появились подробности о подростке, пропавшем в Ленинградской области

Пропавший в Ленинградской области подросток мог попасть под влияние мошенников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Мать юноши из Ленобласти Марина Волкова уверена, что сын попал под влияние мошенников, которые заставили его уйти из дома и выключить телефон.
"Мы всегда были на связи, хотя сын уже живет отдельно. 25 февраля сообщения от меня оставались непрочитанными, а звонки - без ответа. Сына также не оказалось дома", - рассказала РИА Новости Волкова.
По ее словам, у семьи большие подозрения в том, что их сын находится под влиянием мошенников, которые сейчас управляют его действиями. Родственники боятся, что юноша также может совершать противоправные действия по их указке.
"Главное сейчас, чтобы сына нашли и он вернулся домой", - заключила Волкова.
В понедельник СУСК по Ленобласти сообщило, что по факту исчезновения 17-летнего юноши из поселка Янино Всеволожского района возбуждено уголовное дело об убийстве, идут следственные и другие действия. Его местонахождение неизвестно с 25 февраля. Молодого человека также ищут волонтеры двух поисковых отрядов "Северо-Запад" и "Лиза Алерт".
В Петербурге нашли пропавшего подростка
ПроисшествияВсеволожский районЛенинградская область
 
 
