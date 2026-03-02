Появились подробности о подростке, пропавшем в Ленинградской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Мать юноши из Ленобласти Марина Волкова уверена, что сын попал под влияние мошенников, которые заставили его уйти из дома и выключить телефон.

"Мы всегда были на связи, хотя сын уже живет отдельно. 25 февраля сообщения от меня оставались непрочитанными, а звонки - без ответа. Сына также не оказалось дома", - рассказала РИА Новости Волкова.

По ее словам, у семьи большие подозрения в том, что их сын находится под влиянием мошенников, которые сейчас управляют его действиями. Родственники боятся, что юноша также может совершать противоправные действия по их указке.

"Главное сейчас, чтобы сына нашли и он вернулся домой", - заключила Волкова.