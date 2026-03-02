https://ria.ru/20260302/podrostok-2077918616.html
Появились подробности о подростке, пропавшем в Ленинградской области
Появились подробности о подростке, пропавшем в Ленинградской области - РИА Новости, 02.03.2026
Появились подробности о подростке, пропавшем в Ленинградской области
Мать юноши из Ленобласти Марина Волкова уверена, что сын попал под влияние мошенников, которые заставили его уйти из дома и выключить телефон. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T15:19:00+03:00
2026-03-02T15:19:00+03:00
2026-03-02T15:20:00+03:00
происшествия
всеволожский район
ленинградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474232_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_32ab329acb0661404becf8c6c353bb3f.jpg
https://ria.ru/20260228/podrostok-2077450160.html
всеволожский район
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474232_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_571994a2591a174a7f8af32511231b5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, всеволожский район, ленинградская область
Происшествия, Всеволожский район, Ленинградская область
Появились подробности о подростке, пропавшем в Ленинградской области
Пропавший в Ленинградской области подросток мог попасть под влияние мошенников
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Мать юноши из Ленобласти Марина Волкова уверена, что сын попал под влияние мошенников, которые заставили его уйти из дома и выключить телефон.
"Мы всегда были на связи, хотя сын уже живет отдельно. 25 февраля сообщения от меня оставались непрочитанными, а звонки - без ответа. Сына также не оказалось дома", - рассказала РИА Новости Волкова.
По ее словам, у семьи большие подозрения в том, что их сын находится под влиянием мошенников, которые сейчас управляют его действиями. Родственники боятся, что юноша также может совершать противоправные действия по их указке.
"Главное сейчас, чтобы сына нашли и он вернулся домой", - заключила Волкова.
В понедельник СУСК по Ленобласти сообщило, что по факту исчезновения 17-летнего юноши из поселка Янино Всеволожского района
возбуждено уголовное дело об убийстве, идут следственные и другие действия. Его местонахождение неизвестно с 25 февраля. Молодого человека также ищут волонтеры двух поисковых отрядов "Северо-Запад" и "Лиза Алерт".