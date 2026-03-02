В Ленинградской области пропал 17-летний подросток

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Семнадцатилетнего юношу ищут в Ленинградской области, сообщил поисково-спасательный отряд "Северо-Запад".
"Пропал подросток... Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, инфоргу (информационный координатор - ред.) поиска", - говорится на странице отряда в соцсети "ВКонтакте".
Подростку 17 лет. Он пропал во Всеволожском районе Ленобласти. Его местонахождение неизвестно с 25 февраля.
"Следственным отделом по городу Всеволожску СУСК России по Ленинградской области по факту безвестного исчезновения 17-летнего юноши, с целью установления всех обстоятельств следственным путем, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сообщила пресс-служба СУСК РФ по Ленинградской области.
По данным следствия, 25 февраля в поселке Янио-1 17-летний подросток ушел из дома и не вернулся.