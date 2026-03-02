https://ria.ru/20260302/plyuschenko-2077921881.html
Плющенко раскрыл подробности работы с Мишиным
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что ему было всегда интересно работать с тренером Алексеем Мишиным. РИА Новости Спорт, 02.03.2026
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что ему было всегда интересно работать с тренером Алексеем Мишиным.
занимался под руководством Мишина
с 1993 года и до завершения карьеры.
"С Алексеем Николаевичем я проработал 20 лет. Фигурное катание не знает таких историй. Я катался до 31 года, и это тоже была такая новая история, что так можно долго выступать. С Мишиным мне было всегда интересно. В 11 лет я попал к нему в группу, там катались большие спортсмены - Урманов, Ягудин, Татауров. Алексей Николаевич давал разные упражнения, всегда это было с юмором", - сказал Плющенко на форуме "Знание. Наставничество", организованном Российским обществом "Знание".
"В начале он сказал: "Мальчик, если ты хочешь и будешь работать, я буду с тобой работать. Тех, кто не хочет, я не буду заставлять". Я этот подход взял себе. Он для меня второй отец. Мой первый тренер Михаил Александрович Маковеев не был фигуристом, но научил меня всем тройным прыжкам. Он был тяжелоатлетом. Этого никто не знает", - добавил Плющенко.
Двукратный олимпийский чемпион рассказал, как Маковеев стал тренировать фигуристов.
"У него был друг - Игорь Ксенофонтов, который тренировал Рому Скорнякова и Таню Малинину, родителей Ильи Малинина, который сделал первый в истории четверной аксель. Ксенофонтов пригласил Маковеева тренировать на новую арену в Волгоград фигуристов, а тот сказал: "Да какой я фигурист, я тяжелоатлет"! Ксенофонтов ответил: "Я тебе дам книгу, все изучишь - технику, какие прыжки существуют". Он все это сделал. Ездил на сборы, семинары, научился кататься. И школа в Волгограде входила до 1994 года в топ-3 школ с Москвой и Питером", - заключил Плющенко.