Плющенко раскрыл подробности работы с Мишиным

"С Алексеем Николаевичем я проработал 20 лет. Фигурное катание не знает таких историй. Я катался до 31 года, и это тоже была такая новая история, что так можно долго выступать. С Мишиным мне было всегда интересно. В 11 лет я попал к нему в группу, там катались большие спортсмены - Урманов, Ягудин, Татауров. Алексей Николаевич давал разные упражнения, всегда это было с юмором", - сказал Плющенко на форуме "Знание. Наставничество", организованном Российским обществом "Знание".

"В начале он сказал: "Мальчик, если ты хочешь и будешь работать, я буду с тобой работать. Тех, кто не хочет, я не буду заставлять". Я этот подход взял себе. Он для меня второй отец. Мой первый тренер Михаил Александрович Маковеев не был фигуристом, но научил меня всем тройным прыжкам. Он был тяжелоатлетом. Этого никто не знает", - добавил Плющенко.