Рейтинг@Mail.ru
Плющенко заявил, что ему приятно, когда его называют скуфом - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
14:00 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/plyuschenko-2077893157.html
Плющенко заявил, что ему приятно, когда его называют скуфом
Плющенко заявил, что ему приятно, когда его называют скуфом - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
Плющенко заявил, что ему приятно, когда его называют скуфом
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что ему приятно, когда его называют скуфом. РИА Новости Спорт, 02.03.2026
2026-03-02T14:00:00+03:00
2026-03-02T14:00:00+03:00
фигурное катание
спорт
алексей мишин
евгений плющенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073243128_0:658:2469:2047_1920x0_80_0_0_924c2470d9ad068e4807a76630eca08c.jpg
https://ria.ru/20260302/plyuschenko-2077892259.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073243128_0:638:1878:2047_1920x0_80_0_0_810d4b02eeeb14fec3e8ca135ddd38a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, алексей мишин, евгений плющенко
Фигурное катание, Спорт, Алексей Мишин, Евгений Плющенко
Плющенко заявил, что ему приятно, когда его называют скуфом

Плющенко рассказал, что ему приятно, когда его называют скуфом

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЕвгений Коростелев
Евгений Коростелев - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что ему приятно, когда его называют скуфом.
Под руководством тренера Алексея Мишина Плющенко стал двукратным олимпийским чемпионом, трехкратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы и десятикратным чемпионом России. Плющенко открыл свою академию фигурного катания в апреле 2017 года и приступил к тренерской деятельности.
"Спортсмены ко мне пришли с двойными прыжками, некоторые и двойных не прыгали. А сейчас все прыгают. Вон их сколько! Я многодетный папа. Вникаем в их проблемы по здоровью, еду с ними к врачам, вместе с ними проходим все. Родители присутствуют на тренировках, сидят в кафе наверху, смотрят. Если мне нужно, кто-то недоработал, вопрос, я общаюсь с родителями. Дети - это счастье. Я всегда мечтал быть многодетным папой, у меня это получилось, у меня много детей, сыновей - родных и неродных. Они светлые и добрые, большая часть. Позитивные. Сейчас модно - скуф, не скуф, учат меня. Мне приятно. Если ты погружен в быт, а у меня большая часть спортсменов живут, построены домики, они семьями живут, ты внутри. И растешь вместе с ними", - сказал Плющенко на форуме "Знание. Наставничество", организованном Российским обществом "Знание".
Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Не получилось - получится": Плющенко рассказал о воспитании фигуристов
Вчера, 13:57
 
Фигурное катаниеСпортАлексей МишинЕвгений Плющенко
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Спартак Москва
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Северсталь
    Локомотив
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Автомобилист
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Авангард
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Барыс
    7
    0
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Болонья
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Нэшвилл
    Детройт
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Хетафе
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Фиорентина
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала