В Петербурге возбудили дело после нападения на участкового полицейского
В Петербурге возбудили дело после нападения на участкового полицейского - РИА Новости, 02.03.2026
В Петербурге возбудили дело после нападения на участкового полицейского
Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на участкового полицейского в Приморском районе Петербурга, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу. РИА Новости, 02.03.2026
В Петербурге возбудили дело после нападения на участкового полицейского
В Петербурге возбудили дело после нападения мужчины на участкового полицейского