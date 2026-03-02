Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге возбудили дело после нападения на участкового полицейского - РИА Новости, 02.03.2026
15:51 02.03.2026
В Петербурге возбудили дело после нападения на участкового полицейского
В Петербурге возбудили дело после нападения на участкового полицейского - РИА Новости, 02.03.2026
В Петербурге возбудили дело после нападения на участкового полицейского
Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на участкового полицейского в Приморском районе Петербурга, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T15:51:00+03:00
2026-03-02T15:51:00+03:00
происшествия
россия
приморский район
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
россия
приморский район
санкт-петербург
происшествия, россия, приморский район, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Приморский район, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге возбудили дело после нападения на участкового полицейского

В Петербурге возбудили дело после нападения мужчины на участкового полицейского

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на участкового полицейского в Приморском районе Петербурга, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу.
"В публичном пространстве сообщалось о нападении на участкового уполномоченного полиции... По данному факту следственными органами главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, инцидент произошел 28 февраля на улице Уточкина в Приморском районе: мужчина в ходе конфликта с сотрудником правоохранительного органа причинил ему телесные повреждения.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
В Москве мужчина напал с ножом на полицейского
11 января, 17:53
 
ПроисшествияРоссияПриморский районСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
