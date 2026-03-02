Рейтинг@Mail.ru
Хегсет обвинил Иран в создании ракет и дронов для защиты ядерных амбиций - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/pentagon-2077959144.html
Хегсет обвинил Иран в создании ракет и дронов для защиты ядерных амбиций
Хегсет обвинил Иран в создании ракет и дронов для защиты ядерных амбиций - РИА Новости, 02.03.2026
Хегсет обвинил Иран в создании ракет и дронов для защиты ядерных амбиций
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил в понедельник, что Иран работал над созданием мощных ракет и дронов якобы для защиты своих амбиций в ядерной сфере. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:22:00+03:00
2026-03-02T17:22:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
пит хегсет
рафаэль гросси
крейг мюррей
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073864470_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a913f97f9a19d7d8d7159099c6ab8f5b.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077957881.html
https://ria.ru/20260302/iran-2077670734.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073864470_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f84d120879bc69626a44501a758bd897.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тегеран (город), пит хегсет, рафаэль гросси, крейг мюррей, министерство обороны сша, магатэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Пит Хегсет, Рафаэль Гросси, Крейг Мюррей, Министерство обороны США, МАГАТЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
Хегсет обвинил Иран в создании ракет и дронов для защиты ядерных амбиций

Хегсет: Иран создавал мощные ракеты и дроны для защиты ядерных амбиций

© REUTERS / Majid AsgaripourРакетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране
Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил в понедельник, что Иран работал над созданием мощных ракет и дронов якобы для защиты своих амбиций в ядерной сфере.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Захарова возмутилась словами главы ЕК о "новой надежде" Ирана
Вчера, 17:19
"Иран создавал мощные ракеты и беспилотники для создания военного щита для своих амбиций по ядерному шантажу", - заявил Хегсет во время пресс-конференции.
Хегсет также утверждает, что у Ирана была "хорошая возможность" заключить мирное соглашение с США, но Тегеран якобы отказался от ведения переговоров.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как ранее заявлял гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что исламская республика ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям Трампа и израильских властей, сочло, что ИРИ не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей говорил РИА Новости, что иранские власти проявили невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00
 
В миреИранСШАТегеран (город)Пит ХегсетРафаэль ГроссиКрейг МюррейМинистерство обороны СШАМАГАТЭВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала