ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил в понедельник, что Иран работал над созданием мощных ракет и дронов якобы для защиты своих амбиций в ядерной сфере.
"Иран создавал мощные ракеты и беспилотники для создания военного щита для своих амбиций по ядерному шантажу", - заявил Хегсет во время пресс-конференции.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как ранее заявлял гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что исламская республика ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям Трампа и израильских властей, сочло, что ИРИ не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей говорил РИА Новости, что иранские власти проявили невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
