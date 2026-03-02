https://ria.ru/20260302/oman-2078046431.html
Глава МИД Омана поговорил с директором МАГАТЭ
Глава МИД Омана поговорил с директором МАГАТЭ - РИА Новости, 02.03.2026
Глава МИД Омана поговорил с директором МАГАТЭ
Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди, выступавший посредником на переговорах между США и Ираном, сообщил, что провел разговор с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси РИА Новости, 02.03.2026
Глава МИД Омана аль-Бусаиди провел телефонный разговор с Гросси