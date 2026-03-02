Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Омана поговорил с директором МАГАТЭ - РИА Новости, 02.03.2026
23:36 02.03.2026
Глава МИД Омана поговорил с директором МАГАТЭ
Глава МИД Омана поговорил с директором МАГАТЭ
Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди, выступавший посредником на переговорах между США и Ираном, сообщил, что провел разговор с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси РИА Новости, 02.03.2026
Глава МИД Омана поговорил с директором МАГАТЭ

Глава МИД Омана аль-Бусаиди провел телефонный разговор с Гросси

МОСКВА/БЕЙРУТ, 2 мар - РИА Новости. Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди, выступавший посредником на переговорах между США и Ираном, сообщил, что провел разговор с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
"У меня только что состоялся плодотворный разговор с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Его участие в переговорах между Ираном и США было информативным и конструктивным. Я поблагодарил его за важный вклад", - написал министр в соцсети Х.
По словам министра единственное, о чем он жалеет, - это то, что технические обсуждения не состоялись в Вене в понедельник, как было согласовано на прошлой неделе в Женеве.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
