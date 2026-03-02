Рейтинг@Mail.ru
17:50 02.03.2026
Объем автомобильных перевозок между Россией и Китаем вырос в несколько раз
Объем автомобильных перевозок между Россией и Китаем вырос в несколько раз
Экономика, Россия, Китай, Андрей Никитин (политик)
Грузовики. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Суммарный объем автомобильных грузоперевозок между Россией и Китаем за 2024-2025 годы вырос в несколько раз и составил более 6 миллионов тонн, сообщили в кабмине РФ.
"За прошедшие два года зафиксирован значительный рост грузоперевозок автотранспортом между двумя государствами. Их объем превысил 6 миллионов тонн", - говорится в сообщении правительства по итогам рабочей поездки главы Минтранса РФ Андрея Никитина в КНР.
Отмечается также, что в минувшем году году на 46% выросло число выданных разрешений на грузовые перевозки между странами.
"Учитывая потребность в новых маршрутах, министры транспорта договорились активизировать работу региональных властей для подписания межправительственных соглашений о строительстве новых платных мостовых переходов с привлечением частных инвестиций", - добавили в пресс-службе правительства.
Таблички Федерального государственного учреждения Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Китайский маркетплейс зарегистрировал товарный знак в России
