https://ria.ru/20260302/obem-2077970353.html
Объем автомобильных перевозок между Россией и Китаем вырос в несколько раз
Объем автомобильных перевозок между Россией и Китаем вырос в несколько раз - РИА Новости, 02.03.2026
Объем автомобильных перевозок между Россией и Китаем вырос в несколько раз
Суммарный объем автомобильных грузоперевозок между Россией и Китаем за 2024-2025 годы вырос в несколько раз и составил более 6 миллионов тонн, сообщили в... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:50:00+03:00
2026-03-02T17:50:00+03:00
2026-03-02T17:50:00+03:00
экономика
россия
китай
андрей никитин (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603573654_0:192:3299:2048_1920x0_80_0_0_47745207a6a4903c526d900781df8407.jpg
https://ria.ru/20260301/znak-2077582560.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603573654_562:0:3293:2048_1920x0_80_0_0_b2dfa5f57c022ea6608e8e50fce90567.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, андрей никитин (политик)
Экономика, Россия, Китай, Андрей Никитин (политик)
Объем автомобильных перевозок между Россией и Китаем вырос в несколько раз
Объем автомобильных перевозок между РФ и КНР превысил шесть миллионов тонн
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Суммарный объем автомобильных грузоперевозок между Россией и Китаем за 2024-2025 годы вырос в несколько раз и составил более 6 миллионов тонн, сообщили в кабмине РФ.
"За прошедшие два года зафиксирован значительный рост грузоперевозок автотранспортом между двумя государствами. Их объем превысил 6 миллионов тонн", - говорится в сообщении
правительства по итогам рабочей поездки главы Минтранса РФ Андрея Никитина
в КНР
.
Отмечается также, что в минувшем году году на 46% выросло число выданных разрешений на грузовые перевозки между странами.
"Учитывая потребность в новых маршрутах, министры транспорта договорились активизировать работу региональных властей для подписания межправительственных соглашений о строительстве новых платных мостовых переходов с привлечением частных инвестиций", - добавили в пресс-службе правительства.