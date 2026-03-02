Объем автомобильных перевозок между Россией и Китаем вырос в несколько раз

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Суммарный объем автомобильных грузоперевозок между Россией и Китаем за 2024-2025 годы вырос в несколько раз и составил более 6 миллионов тонн, сообщили в кабмине РФ.

Андрея Никитина в КНР. "За прошедшие два года зафиксирован значительный рост грузоперевозок автотранспортом между двумя государствами. Их объем превысил 6 миллионов тонн", - говорится в сообщении правительства по итогам рабочей поездки главы Минтранса РФ

Отмечается также, что в минувшем году году на 46% выросло число выданных разрешений на грузовые перевозки между странами.