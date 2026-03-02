Рейтинг@Mail.ru
Передача Бобровского не спасла "Флориду" от поражения в матче НХЛ
Хоккей
 
07:38 02.03.2026
Передача Бобровского не спасла "Флориду" от поражения в матче НХЛ
Передача Бобровского не спасла "Флориду" от поражения в матче НХЛ
"Нью-Йорк Айлендерс" обыграл "Флориду Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 02.03.2026
Передача Бобровского не спасла "Флориду" от поражения в матче НХЛ

"Флорида" проиграла "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ

© Фото : nhl.com/panthersСергей Бобровский
Сергей Бобровский - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Фото : nhl.com/panthers
Сергей Бобровский. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. "Нью-Йорк Айлендерс" обыграл "Флориду Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Нью-Йорке, завершилась в пользу хозяев со счетом 5:4 (1:2, 2:1, 2:1). У победителей шайбы забросили Мэттью Шефер (19-я и 51-я минуты), Карсон Суси (28), Бо Хорват (38) и Андерс Ли (60). В составе гостей отличились Сандис Вилманис (4), Сэм Беннетт (15, 33) и Сэм Райнхарт (59). Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 21 бросок и сделал результативную передачу в эпизоде с голом Вилманиса.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
02 марта 2026 • начало в 02:30
Завершен
Айлендерс
5 : 4
Флорида
18:01 • Matthew Schaefer
(Райан Пулок, Мэтью Барзал)
27:28 • Карсон Суси
(Симон Хольмстрем, Энтони Деанджелло)
37:14 • Бо Хорват
(Matthew Schaefer)
50:29 • Matthew Schaefer
(Ондржей Палат)
59:29 • Андерс Ли
(Энтони Деанджелло, Адам Пелек)
03:44 • Сандис Вилманис
(Эй Джей Грир, Сергей Бобровский)
14:54 • Сэм Беннетт
(Аарон Экблад, Мэттью Ткачук)
32:04 • Сэм Беннетт
(Мэттью Ткачук)
58:02 • Сэм Райнхарт
(Аарон Экблад, Мэттью Ткачук)
Для 37-летнего Бобровского это вторая передача в текущем сезоне и 15-я за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Он догнал по этому показателю Евгения Набокова и делит с ним третье место среди российских голкиперов. Рекордсменом среди россиян является Андрей Василевский (23).
"Флорида" с 63 очками идет на последнем, восьмом месте в таблице Атлантического дивизиона. "Айлендерс", набравшие 75 баллов, с пятиматчевой победной серией располагаются на третьем месте в Столичном дивизионе.
В другом матче "Анахайм" на своем льду в серии буллитов обыграл "Калгари" со счетом 3:2.
Хоккеист Миннесоты Уайлд Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Исторический гол Капризова не спас "Миннесоту" от поражения в матче НХЛ
