Минобороны заявило о росте численности войск НАТО в Прибалтике

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Численность коалиционных сил НАТО в Литве, Латвии, Польше и Эстонии выросла с февраля 2022 года почти в два раза и сегодня составляет около 22 тысяч военнослужащих, заявил в понедельник первый заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин.