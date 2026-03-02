Рейтинг@Mail.ru
Минобороны заявило о росте численности войск НАТО в Прибалтике
17:20 02.03.2026
Минобороны заявило о росте численности войск НАТО в Прибалтике
Минобороны заявило о росте численности войск НАТО в Прибалтике - РИА Новости, 02.03.2026
Минобороны заявило о росте численности войск НАТО в Прибалтике
Численность коалиционных сил НАТО в Литве, Латвии, Польше и Эстонии выросла с февраля 2022 года почти в два раза и сегодня составляет около 22 тысяч... РИА Новости, 02.03.2026
прибалтика, россия, нато, евгений ильин, литва, латвия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Прибалтика, Россия, НАТО, Евгений Ильин, Литва, Латвия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны заявило о росте численности войск НАТО в Прибалтике

МО РФ: численность войск НАТО в Прибалтике выросла вдвое с 2022 года

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Численность коалиционных сил НАТО в Литве, Латвии, Польше и Эстонии выросла с февраля 2022 года почти в два раза и сегодня составляет около 22 тысяч военнослужащих, заявил в понедельник первый заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин.
Он принял участие с расширенном заседании комитета Совета Федерации РФ по международным делам.
"Милитаризация прибалтийских государств сопровождается антироссийской информационной кампанией о необходимости защиты от агрессии России. С февраля 2022 года численность натовских коалиционных сил в Литве, Латвии, Польше и Эстонии выросла почти в два раза и сегодня составляет около 22 тысяч военнослужащих. Для контроля воздушного пространства над Балтикой и прилегающими акваториями в ходе операции блока Baltic Air Policing на ротационной основе привлекается свыше 20 тактических истребителей ВВС НАТО", - сказал Ильин.
Он также сообщил, что ежегодно в регионе по национальным коалиционным планам проводятся до 40 мероприятий оперативной и боевой подготовки, причем все мероприятий носят антироссийскую направленность.
По словам Ильина, продолжается оперативное оборудование приграничной с РФ территории. Вдоль восточной границы Латвии, Литвы и Эстонии ведется строительство так называемого "Балтийского оборонительного рубежа", основой которого являются долговременные огневые сооружения и инженерные заграждения. В рамках программы "Восточный щит" к 2028 году Варшава намеревается создать систему полевых укреплений в приграничных с Россией и Белоруссией регионах.
"В ходе проводимых в Европе военных учений отрабатываются сценарии ведения войны с Россией. Существенно повысилась интенсивность деятельности объединенных военно-морских сил НАТО на Балтике. Сохраняется высокая разведывательная активность иностранных государств, при этом широко применяются технические средства разведки", - сказал представитель Минобороны РФ.
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Россия не оставит угрозы НАТО без ответа, заявил посол
