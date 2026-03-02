Мостовой назвал главную причину судейских скандалов

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Основная причина возникновения судейских скандалов в чемпионате России связана с тем, что подавляющее большинство арбитров не играли в футбол и не могут разобраться в эпизодах, заявил РИА Новости экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой.
В субботу президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о проблемах в работе футбольных судей на матчах чемпионата. В их числе функционер назвал частое использование системы видеоассистента рефери (VAR), проблемы в работе системы определения офсайда, а также спорные решения арбитров.
«
"Я говорил об этом и десять лет назад, и пять лет назад, и когда ввели VAR. Но я же говорю правду: считал и считаю, что все будет решать человеческий фактор. Проблема наших арбитров заключается в том, что 95% из них не играли в футбол. Поэтому они не могут разобраться во всех этих микромоментах и микронюансах", - сказал Мостовой.
"Если человек никогда не делал операцию, то как он узнает, что находится внутри, что ему надо резать и зашивать. Судьи не виноваты в этом, но они виноваты в том, что не играли в футбол. Поэтому я всегда буду за футбольных людей. Например, матч "Оренбург" - "Акрон". Какой пенальти мог быть, если трое игроков борются, и мяч случайно попадает в руку. Давайте тогда не будем бороться - кидай мяч, и пусть он в ворота катится", - добавил собеседник агентства.
