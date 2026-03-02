Мостовой оценил вероятность переноса чемпионата мира из США

«

"Трудно ответить на вопрос, как ситуация в Иране может сказаться на чемпионате мира в США. Но никто об отмене сейчас не думает. Но ведь и сборная Ирана может не поехать на турнир, сказав, зачем нам это надо. И в Мексике ведь был мятеж. Ужасно, что мы живем в такое время. Поэтому никто ничего наперед не загадывает, потому что никто ни от чего не застрахован. Не поймешь, что происходит с людьми, почему им не живется спокойно, счастливо и весело", - сказал Мостовой.