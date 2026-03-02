Рейтинг@Mail.ru
Мостовой оценил вероятность переноса чемпионата мира из США
15:40 02.03.2026
Мостовой оценил вероятность переноса чемпионата мира из США
Мостовой оценил вероятность переноса чемпионата мира из США
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой заявил РИА Новости, что в настоящее время сложно прогнозировать вероятность переноса или отмены чемпионата мира... РИА Новости Спорт, 02.03.2026
сша, иран, израиль, александр мостовой, международная федерация футбола (фифа), чемпионат мира по футболу 2026
Футбол, США, Иран, Израиль, Александр Мостовой, Международная федерация футбола (ФИФА), Чемпионат мира по футболу 2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлександр Мостовой
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-футболист сборной России Александр Мостовой заявил РИА Новости, что в настоящее время сложно прогнозировать вероятность переноса или отмены чемпионата мира 2026 года в США из-за ситуации с военной агрессией страны против Ирана.
Ранее генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Маттиас Графстрем заявил, что надеется увидеть все страны на чемпионате мира 2026 года на фоне ударов США и Израиля по Ирану. Мировое первенство впервые состоится с участием 48 национальных команд и пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
«
"Трудно ответить на вопрос, как ситуация в Иране может сказаться на чемпионате мира в США. Но никто об отмене сейчас не думает. Но ведь и сборная Ирана может не поехать на турнир, сказав, зачем нам это надо. И в Мексике ведь был мятеж. Ужасно, что мы живем в такое время. Поэтому никто ничего наперед не загадывает, потому что никто ни от чего не застрахован. Не поймешь, что происходит с людьми, почему им не живется спокойно, счастливо и весело", - сказал Мостовой.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Футбол США Иран Израиль Александр Мостовой Международная федерация футбола (ФИФА) Чемпионат мира по футболу 2026
 
