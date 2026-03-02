Мостовой оценил вероятность переноса чемпионата мира из США

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-футболист сборной России Александр Мостовой заявил РИА Новости, что в настоящее время сложно прогнозировать вероятность переноса или отмены чемпионата мира 2026 года в США из-за ситуации с военной агрессией страны против Ирана.
Ранее генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Маттиас Графстрем заявил, что надеется увидеть все страны на чемпионате мира 2026 года на фоне ударов США и Израиля по Ирану. Мировое первенство впервые состоится с участием 48 национальных команд и пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
"Трудно ответить на вопрос, как ситуация в Иране может сказаться на чемпионате мира в США. Но никто об отмене сейчас не думает. Но ведь и сборная Ирана может не поехать на турнир, сказав, зачем нам это надо. И в Мексике ведь был мятеж. Ужасно, что мы живем в такое время. Поэтому никто ничего наперед не загадывает, потому что никто ни от чего не застрахован. Не поймешь, что происходит с людьми, почему им не живется спокойно, счастливо и весело", - сказал Мостовой.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
