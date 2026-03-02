Рейтинг@Mail.ru
12:34 02.03.2026 (обновлено: 14:57 02.03.2026)
Минтранс опроверг сообщения о перебоях с топливом на Шри-Ланке
Прямые авиаперевозки между Россией и Шри-Ланкой выполняются, информация о перебоях с топливом не подтверждается, сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ. РИА Новости, 02.03.2026
Минтранс опроверг сообщения о перебоях с топливом на Шри-Ланке

© Getty Images / Oleh_SlobodeniukПоезд едет по мосту в Элле
Поезд едет по мосту в Элле - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Getty Images / Oleh_Slobodeniuk
Поезд едет по мосту в Элле . Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Прямые авиаперевозки между Россией и Шри-Ланкой выполняются, информация о перебоях с топливом не подтверждается, сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ.
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что на фоне обострения кризиса на Ближнем Востоке на Шри-Ланке фиксируется нехватка топлива.
"В настоящее время перевозки на Шри-Ланку осуществляют две российские авиакомпании - "Аэрофлот" и Red Wings. Информация о перебоях с топливом не подтверждается", - рассказали в министерстве.
Бирка на багаже - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Air Arabia отменила рейс из Шри-Ланки в Россию с пересадкой в ОАЭ
