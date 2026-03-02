https://ria.ru/20260302/mintrans-2077911524.html
Минтранс опроверг сообщения о перебоях с топливом на Шри-Ланке
Минтранс опроверг сообщения о перебоях с топливом на Шри-Ланке - РИА Новости, 02.03.2026
Минтранс опроверг сообщения о перебоях с топливом на Шри-Ланке
Прямые авиаперевозки между Россией и Шри-Ланкой выполняются, информация о перебоях с топливом не подтверждается, сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T12:34:00+03:00
2026-03-02T12:34:00+03:00
2026-03-02T14:57:00+03:00
шри-ланка
россия
ближний восток
аэрофлот
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042753118_0:98:3071:1825_1920x0_80_0_0_fd4ae4b7307b34eafcee0ff76c093bcf.jpg
https://ria.ru/20260228/shri-lanka-2077537349.html
шри-ланка
россия
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042753118_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_622bc461f232ee636faf2215680797e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шри-ланка, россия, ближний восток, аэрофлот, в мире
Шри-Ланка, Россия, Ближний Восток, Аэрофлот, В мире
Минтранс опроверг сообщения о перебоях с топливом на Шри-Ланке
Минтранс: полеты между Россией и Шри-Ланкой выполняются