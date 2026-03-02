Рейтинг@Mail.ru
Машков опроверг информацию о завершении карьеры в кино - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/mashkov-2077955981.html
Машков опроверг информацию о завершении карьеры в кино
Машков опроверг информацию о завершении карьеры в кино - РИА Новости, 02.03.2026
Машков опроверг информацию о завершении карьеры в кино
Председатель Союза театральных деятелей России, народный артист РФ Владимир Машков опроверг информацию о том, что завершает свою карьеру в кино. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:16:00+03:00
2026-03-02T17:16:00+03:00
россия
белоруссия
казахстан
владимир машков
тимур вайнштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975768083_0:49:2859:1657_1920x0_80_0_0_d8eb4d12c81a7bb423ffb49d922a5c9f.jpg
https://ria.ru/20260302/premera-2077800568.html
россия
белоруссия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975768083_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_cd405724928d673cf51d062d2145d996.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, казахстан, владимир машков, тимур вайнштейн
Россия, Белоруссия, Казахстан, Владимир Машков, Тимур Вайнштейн
Машков опроверг информацию о завершении карьеры в кино

Владимир Машков опроверг информацию о завершении карьеры в кино

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВладимир Машков
Владимир Машков - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Владимир Машков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей России, народный артист РФ Владимир Машков опроверг информацию о том, что завершает свою карьеру в кино.
Ранее в СМИ сообщалось, что Машков собирается оставить кино.
"Кино - это же такая деятельность, которая требует времени. Если будет возможность, то мы подключимся (к съемочному процессу - ред.). Но речи о завершении карьеры в кино нет", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Машков также напомнил, что в прошлом году вышла военная драма "В списках не значился" с его участием, он сыграл роль старшины Степана Матвеевича.
Фильм режиссера Сергея Коротаева "В списках не значился" вышел в широкий российский прокат 1 мая. Продюсер картины Тимур Вайнштейн рассказал журналистам, что кинокартина выйдет в прокат также в Белоруссии и Казахстане. Ранее картина стала фильмом открытия 47-го Московского международного кинофестиваля, который проходил в столице с 17 по 24 апреля.
Кадр из фильма СВОИ. Баллада о войне - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Народное кино: грандиозный успех фильма об СВО "СВОИ. Баллада о войне"
Вчера, 11:04
 
РоссияБелоруссияКазахстанВладимир МашковТимур Вайнштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала