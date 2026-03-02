https://ria.ru/20260302/mashkov-2077955981.html
Машков опроверг информацию о завершении карьеры в кино
Машков опроверг информацию о завершении карьеры в кино
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей России, народный артист РФ Владимир Машков опроверг информацию о том, что завершает свою карьеру в кино.
Ранее в СМИ сообщалось, что Машков
собирается оставить кино.
"Кино - это же такая деятельность, которая требует времени. Если будет возможность, то мы подключимся (к съемочному процессу - ред.). Но речи о завершении карьеры в кино нет", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Машков также напомнил, что в прошлом году вышла военная драма "В списках не значился" с его участием, он сыграл роль старшины Степана Матвеевича.
Фильм режиссера Сергея Коротаева "В списках не значился" вышел в широкий российский прокат 1 мая. Продюсер картины Тимур Вайнштейн
рассказал журналистам, что кинокартина выйдет в прокат также в Белоруссии
и Казахстане
. Ранее картина стала фильмом открытия 47-го Московского международного кинофестиваля, который проходил в столице с 17 по 24 апреля.