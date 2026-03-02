https://ria.ru/20260302/makron-2078028497.html
Эксперт рассказал о последствиях заявлений Макрона
Марочко: Макрон не осознает последствий наращивания ядерного потенциала
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости увеличения ядерного потенциала республики показывает, что французский лидер не осознает возможных последствий подобных действий, таким мнением с РИА Новости поделился военный эксперт Андрей Марочко.
Макрон
ранее заявил, что отдал приказ об увеличении во французском военном арсенале числа ядерных боеголовок.
"Те, кто сейчас заявляет об увеличении ядерного арсенала, в частности Макрон, они попросту не могут осознать последствий, которые могут быть необратимы для самой же Франции", - сказал Марочко
.
По его мнению, есть вероятность, что даже те страны, которые никогда не владели ядерным оружием, могут попытаться его приобрести. Марочко считает, что такой сценарий развития событий может стать проблемой мирового масштаба.