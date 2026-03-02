Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о последствиях заявлений Макрона - РИА Новости, 02.03.2026
21:25 02.03.2026
Эксперт рассказал о последствиях заявлений Макрона
Эксперт рассказал о последствиях заявлений Макрона
в мире, франция, эммануэль макрон, андрей марочко
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Андрей Марочко
Эксперт рассказал о последствиях заявлений Макрона

Марочко: Макрон не осознает последствий наращивания ядерного потенциала

Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Thomas Padilla
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости увеличения ядерного потенциала республики показывает, что французский лидер не осознает возможных последствий подобных действий, таким мнением с РИА Новости поделился военный эксперт Андрей Марочко.
Макрон ранее заявил, что отдал приказ об увеличении во французском военном арсенале числа ядерных боеголовок.
"Те, кто сейчас заявляет об увеличении ядерного арсенала, в частности Макрон, они попросту не могут осознать последствий, которые могут быть необратимы для самой же Франции", - сказал Марочко.
По его мнению, есть вероятность, что даже те страны, которые никогда не владели ядерным оружием, могут попытаться его приобрести. Марочко считает, что такой сценарий развития событий может стать проблемой мирового масштаба.
Макрон приказал увеличить число ядерных боеголовок Франции
Макрон приказал увеличить число ядерных боеголовок Франции
Вчера, 17:46
 
В миреФранцияЭммануэль МакронАндрей Марочко
 
 
