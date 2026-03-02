МАГАТЭ не оценивает намерения Ирана, а работает с фактами, заявил Гросси

ВЕНА, 2 мар - РИА Новости. МАГАТЭ не оценивает намерения Ирана, а работает только с фактами на местах, заявил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси, комментируя вопрос о возможных стремлениях Ирана к созданию ядерного оружия.
"Мы не можем судить о намерениях. Мы должны опираться на факты", - сказал Гросси западным СМИ.
При этом он отметил, что когда накапливается уран с обогащением до 60% и при этом нет ясного объяснения, зачем это делается, это "вызывает серьезные вопросы". Однако, по его словам, нельзя сразу делать вывод, что именно получение ядерного оружия и было конечной целью Ирана.
"Возможно, так и было, но мы этого никогда не узнаем. Международное агентство по атомной энергии - не аналитический и не разведывательный орган. Этим занимаются правительства государств, у которых есть собственные интересы национальной безопасности и свои гипотезы, и они вправе делать такие оценки. Мы же, как МАГАТЭ, должны опираться исключительно на факты на местах", - заключил он.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.