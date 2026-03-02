МАГАТЭ не оценивает намерения Ирана, а работает с фактами, заявил Гросси

ВЕНА, 2 мар - РИА Новости. МАГАТЭ не оценивает намерения Ирана, а работает только с фактами на местах, заявил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси, комментируя вопрос о возможных стремлениях Ирана к созданию ядерного оружия.

При этом он отметил, что когда накапливается уран с обогащением до 60% и при этом нет ясного объяснения, зачем это делается, это "вызывает серьезные вопросы". Однако, по его словам, нельзя сразу делать вывод, что именно получение ядерного оружия и было конечной целью Ирана.