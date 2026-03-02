Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ не видело активности Ирана по восстановлению ядерных объектов - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:47 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/magate-2078021261.html
МАГАТЭ не видело активности Ирана по восстановлению ядерных объектов
МАГАТЭ не видело активности Ирана по восстановлению ядерных объектов - РИА Новости, 02.03.2026
МАГАТЭ не видело активности Ирана по восстановлению ядерных объектов
МАГАТЭ не видело серьезной активности со стороны Ирана, которая указывала бы на масштабное восстановление ядерных объектов после июньских атак прошлого года,... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T20:47:00+03:00
2026-03-02T20:47:00+03:00
в мире
иран
рафаэль гросси
магатэ
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825755217_0:136:3400:2048_1920x0_80_0_0_4dde22a3342c1f40da03407df466665c.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2078014524.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825755217_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_99596c1841f3fa3819453fc7e8548088.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, рафаэль гросси, магатэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
МАГАТЭ не видело активности Ирана по восстановлению ядерных объектов

Гросси: МАГАТЭ не видело активности Ирана по восстановлению ядерных объектов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 2 мар - РИА Новости. МАГАТЭ не видело серьезной активности со стороны Ирана, которая указывала бы на масштабное восстановление ядерных объектов после июньских атак прошлого года, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
"Разумеется, мы продолжаем наблюдать за этими объектами. Мы проводили инспекции на других площадках в Иране - не на этих трех, а в других местах страны. И, конечно, следим за тем, что происходит на этих трех объектах. И мы не видели серьезной активности, которая указывала бы на масштабные восстановительные работы", - сказал Гросси.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп признал, что у Ирана хорошие ракеты
Вчера, 20:16
 
В миреИранРафаэль ГроссиМАГАТЭВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала