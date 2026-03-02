https://ria.ru/20260302/magate-2077905417.html
МАГАТЭ не фиксировало активности против ядерных объектов на Ближнем Востоке
МАГАТЭ не фиксировало активности против ядерных объектов на Ближнем Востоке
МАГАТЭ не фиксировало серьезной военной активности, нацеленной на ядерные объекты на фоне эскалации на Ближнем Востоке, заявил генеральный директор Рафаэль... РИА Новости, 02.03.2026
