МАГАТЭ не фиксировало активности против ядерных объектов на Ближнем Востоке
14:37 02.03.2026 (обновлено: 14:42 02.03.2026)
МАГАТЭ не фиксировало активности против ядерных объектов на Ближнем Востоке
МАГАТЭ не фиксировало активности против ядерных объектов на Ближнем Востоке
в мире
ближний восток
рафаэль гросси
магатэ
военная операция сша и израиля против ирана
ближний восток
в мире, ближний восток, рафаэль гросси, магатэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
МАГАТЭ не фиксировало активности против ядерных объектов на Ближнем Востоке

Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
© РИА Новости / Стрингер
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
ВЕНА, 2 мар - РИА Новости. МАГАТЭ не фиксировало серьезной военной активности, нацеленной на ядерные объекты на фоне эскалации на Ближнем Востоке, заявил генеральный директор Рафаэль Гросси.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Мы придерживаемся того, что я сказал ранее. Мы не видели серьезной военной активности, направленной против ядерных объектов", - сказал Гросси на пресс-конференции в Вене.
В мире Ближний Восток Рафаэль Гросси МАГАТЭ Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
