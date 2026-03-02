Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ пытается связаться с иранскими органами ядерного регулирования - РИА Новости, 02.03.2026
12:03 02.03.2026
МАГАТЭ пытается связаться с иранскими органами ядерного регулирования
2026
в мире, рафаэль гросси, магатэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Архивное фото
ВЕНА, 2 мар - РИА Новости. МАГАТЭ пытается связаться с иранскими органами ядерного регулирования через свой Центр инцидентов, однако ответа пока нет, говорится в заявлении главы агентства Рафаэла Гросси.
"Попытки связаться с иранскими органами ядерного регулирования через Центр МАГАТЭ по реагированию на инциденты и чрезвычайные ситуации продолжаются, но пока безрезультатно. Мы надеемся, что этот незаменимый канал связи будет восстановлен как можно скорее", - говорится в заявлении.
