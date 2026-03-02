https://ria.ru/20260302/magate-2077846965.html
МАГАТЭ пытается связаться с иранскими органами ядерного регулирования
МАГАТЭ пытается связаться с иранскими органами ядерного регулирования - РИА Новости, 02.03.2026
МАГАТЭ пытается связаться с иранскими органами ядерного регулирования
МАГАТЭ пытается связаться с иранскими органами ядерного регулирования через свой Центр инцидентов, однако ответа пока нет, говорится в заявлении главы агентства РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T12:03:00+03:00
2026-03-02T12:03:00+03:00
2026-03-02T12:03:00+03:00
в мире
рафаэль гросси
магатэ
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826666375_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8ed6b38d06a89f6d2e5a1716b8e54599.jpg
https://ria.ru/20260302/magate-2077846648.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826666375_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cee78fe7c8c7161eeeaa6fb048a8877a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рафаэль гросси, магатэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
МАГАТЭ пытается связаться с иранскими органами ядерного регулирования
Гросси: МАГАТЭ пока не может связаться с органами ядерного регулирования Ирана