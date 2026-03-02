Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ продолжит мониторинг ситуации вокруг Ирана, заявил Гросси
12:01 02.03.2026
МАГАТЭ продолжит мониторинг ситуации вокруг Ирана, заявил Гросси
МАГАТЭ на фоне эскалации вокруг Ирана продолжит мониторинг ситуации, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 02.03.2026
в мире
иран
рафаэль гросси
магатэ
военная операция сша и израиля против ирана
иран
в мире, иран, рафаэль гросси, магатэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ по ситуации вокруг Ирана
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. МАГАТЭ на фоне эскалации вокруг Ирана продолжит мониторинг ситуации, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Агентство продолжит следить за ситуацией, используя свои уникальные ресурсы, глубокие экспертные знания и широкую международную сеть", - говорится в заявлении Гросси, опубликованном на сайте организации.
Заголовок открываемого материала