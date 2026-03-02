https://ria.ru/20260302/magate-2077845101.html
МАГАТЭ обеспокоено атаками в Иране и на Ближнем Востоке, заявил Гросси
МАГАТЭ с обеспокоенностью следит за военными атаками в Иране и на Ближнем Востоке, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. РИА Новости, 02.03.2026
в мире
иран
ближний восток
рафаэль гросси
магатэ
военная операция сша и израиля против ирана
иран
ближний восток
Гросси: МАГАТЭ с обеспокоенностью следит за военными атаками в Иране