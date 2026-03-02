Рейтинг@Mail.ru
Ски-альпинист Филиппов получит от властей Камчатки квартиру за медаль ОИ
07:23 02.03.2026
Ски-альпинист Филиппов получит от властей Камчатки квартиру за медаль ОИ
Ски-альпинист Филиппов получит от властей Камчатки квартиру за медаль ОИ - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
Ски-альпинист Филиппов получит от властей Камчатки квартиру за медаль ОИ
Ски-альпинист Никита Филиппов, принесший России первую в истории олимпийскую награду в этом виде спорта, будет награжден квартирой в Петропавловске-Камчатском,... РИА Новости Спорт, 02.03.2026
жилье
россия
камчатский край
камчатка
никита филиппов
владимир солодов
зимние олимпийские игры 2026
жилье, россия, камчатский край, камчатка, никита филиппов, владимир солодов, зимние олимпийские игры 2026
Жилье, Россия, Камчатский край, Камчатка, Никита Филиппов, Владимир Солодов, Зимние Олимпийские игры 2026
Ски-альпинист Филиппов получит от властей Камчатки квартиру за медаль ОИ

Ски-альпинист Филиппов получит от властей Камчатки квартиру за серебро ОИ

© AP Photo / Gabriele FacciottiНикита Филиппов на церемонии награждения
Никита Филиппов на церемонии награждения - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Gabriele Facciotti
Никита Филиппов на церемонии награждения. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 мар – РИА Новости. Ски-альпинист Никита Филиппов, принесший России первую в истории олимпийскую награду в этом виде спорта, будет награжден квартирой в Петропавловске-Камчатском, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
"Никита Филиппов получит от Камчатского края квартиру в новостройке в Петропавловске. Ключи вручим в торжественной обстановке, как только он вернется домой после завершения весеннего цикла соревнований", — написал Солодов в своем Telegram-канале.
Филиппов стал единственным представителем России, завоевавшим медаль на зимних Олимпийских играх 2026 года. Накануне спортсмен также взял два золота на чемпионате России в своей дисциплине.
"Такие достижения – это результат колоссального труда. Убежден, что выдающиеся успехи наших спортсменов, которые прославляют край и всю страну на мировом уровне, должны по достоинству оцениваться на родной земле", – добавил Солодов.
Никита Филиппов - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Ски-альпинист Филиппов посвятил медаль Олимпиады отцу
24 февраля, 10:00
 
Жилье Россия Камчатский край Камчатка Никита Филиппов Владимир Солодов Зимние Олимпийские игры 2026
 
