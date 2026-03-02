Ски-альпинист Филиппов получит от властей Камчатки квартиру за медаль ОИ

П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 мар – РИА Новости. Ски-альпинист Никита Филиппов, принесший России первую в истории олимпийскую награду в этом виде спорта, будет награжден квартирой в Петропавловске-Камчатском, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Такие достижения – это результат колоссального труда. Убежден, что выдающиеся успехи наших спортсменов, которые прославляют край и всю страну на мировом уровне, должны по достоинству оцениваться на родной земле", – добавил Солодов.