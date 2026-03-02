Российский спортсмен Савелий Коростелев на дистанции скиатлона 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026

Коростелев выступит на молодежном чемпионате мира в Норвегии в марте

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Участник Олимпийских игр в Италии Савелий Коростелев выступит на чемпионате мира по лыжным гонкам среди спортсменов не старше 23 лет, сообщил РИА Новости старший тренер сборной России Егор Сорин.

Турнир пройдет с 2 по 8 марта в Норвегии.

Российские лыжники Коростелев и Дарья Непряева принимали участие в Олимпиаде в Италии. Их лучшим результатом на Играх стало четвертое место 22-летнего Коростелева в скиатлоне.