Коростелев выступит на молодежном чемпионате мира в Норвегии в марте
Коростелев выступит на молодежном чемпионате мира в Норвегии в марте - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
Коростелев выступит на молодежном чемпионате мира в Норвегии в марте
02.03.2026
лыжные гонки, савелий коростелев, дарья непряева, егор сорин, спортивный арбитражный суд (cas)
Лыжные гонки, Спорт, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Егор Сорин, Спортивный арбитражный суд (CAS)
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Участник Олимпийских игр в Италии Савелий Коростелев выступит на чемпионате мира по лыжным гонкам среди спортсменов не старше 23 лет, сообщил РИА Новости старший тренер сборной России Егор Сорин.
Турнир пройдет с 2 по 8 марта в Норвегии.
Российские лыжники Коростелев и Дарья Непряева принимали участие в Олимпиаде в Италии. Их лучшим результатом на Играх стало четвертое место 22-летнего Коростелева в скиатлоне.
В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус. Право участвовать в международных соревнованиях получили лыжники Коростелев, Никита Денисов и Непряева.