Лыжные гонки
 
08:58 02.03.2026
Коростелев выступит на молодежном чемпионате мира в Норвегии в марте
Коростелев выступит на молодежном чемпионате мира в Норвегии в марте
лыжные гонки
спорт
савелий коростелев
дарья непряева
егор сорин
спортивный арбитражный суд (cas)
спорт, савелий коростелев, дарья непряева, егор сорин, спортивный арбитражный суд (cas)
Лыжные гонки, Спорт, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Егор Сорин, Спортивный арбитражный суд (CAS)
Коростелев выступит на молодежном чемпионате мира в Норвегии в марте

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Участник Олимпийских игр в Италии Савелий Коростелев выступит на чемпионате мира по лыжным гонкам среди спортсменов не старше 23 лет, сообщил РИА Новости старший тренер сборной России Егор Сорин.
Турнир пройдет с 2 по 8 марта в Норвегии.
Российские лыжники Коростелев и Дарья Непряева принимали участие в Олимпиаде в Италии. Их лучшим результатом на Играх стало четвертое место 22-летнего Коростелева в скиатлоне.
В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус. Право участвовать в международных соревнованиях получили лыжники Коростелев, Никита Денисов и Непряева.
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Коростелев стал четвертым в скиатлоне на этапе Кубка мира в Фалуне
Лыжные гонкиСпортСавелий КоростелевДарья НепряеваЕгор СоринСпортивный арбитражный суд (CAS)
 
