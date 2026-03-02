Рейтинг@Mail.ru
10:39 02.03.2026 (обновлено: 12:51 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/kolyada-2077812701.html
Театр в Екатеринбурге сообщит о времени прощания с Колядой позднее
екатеринбург
россия
свердловская область
николай коляда
денис паслер
коляда-театр
Фотография драматурга Николая Коляды и цветы в фойе "Коляды-театра" в Екатеринбурге
© РИА Новости / Марина Молдавская
Фотография драматурга Николая Коляды и цветы в фойе "Коляды-театра" в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Время и дата прощания с известным драматургом, режиссером Николаем Колядой, скончавшимся на 69-м году жизни в Екатеринбурге, будут известны позднее, сообщила РИА Новости замдиректора театра и заведующая труппой Эка Вашакидзе.
"Про прощание сообщим, как поймем", - сказала собеседница агентства.
В понедельник губернатор региона Денис Паслер сообщил о кончине на 69-м году жизни известного драматурга Николая Коляды, выразив соболезнования его семье и близким. Невосполнимая утрата не только для Свердловской области, но и всей России, сказал глава региона, уточнив, что Коляду по праву называют уральским солнцем современной драматургии, а его театральный фестиваль в Екатеринбурге, погружал всех в атмосферу настоящего праздника.
В понедельник Вашакидзе рассказала РИА Новости, что спектакли не отменяются, так как Коляда "бы этого точно не хотел". Судя по афише, сегодня в театре в 17.00 мск пройдет премьера спектакля "Орфей спускается в ад", над которым трудился Коляда в последнее время.
Ведущая актриса "Коляда-Театра" Тамара Зимина 27 февраля говорила РИА Новости, что Коляда находится в коме под наблюдением врачей.
Николай Коляда - выдающийся театральный деятель России, драматург и писатель, актер и режиссер, основатель "Коляда-Театра", автор более 120 пьес. Он родился 4 декабря 1957 года в Казахстане. "Коляда-Театр", гастролирующий по стране и всему миру, был создан в день рождения своего художественного руководителя в 2001 году.
 
Екатеринбург Россия Свердловская область Николай Коляда Денис Паслер Коляда-театр
 
 
