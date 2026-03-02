Театр в Екатеринбурге сообщит о времени прощания с Колядой позднее

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Время и дата прощания с известным драматургом, режиссером Николаем Колядой, скончавшимся на 69-м году жизни в Екатеринбурге, будут известны позднее, сообщила РИА Новости замдиректора театра и заведующая труппой Эка Вашакидзе.

В понедельник Вашакидзе рассказала РИА Новости, что спектакли не отменяются, так как Коляда "бы этого точно не хотел". Судя по афише, сегодня в театре в 17.00 мск пройдет премьера спектакля "Орфей спускается в ад", над которым трудился Коляда в последнее время.