Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Приамурья принес Путину книгу о советских разведчиках - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 02.03.2026 (обновлено: 14:36 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/kniga-2077902101.html
Губернатор Приамурья принес Путину книгу о советских разведчиках
Губернатор Приамурья принес Путину книгу о советских разведчиках - РИА Новости, 02.03.2026
Губернатор Приамурья принес Путину книгу о советских разведчиках
Губернатор Амурской области Василий Орлов принес в Кремль на доклад президенту РФ Владимиру Путину книгу "Дело "Маки-Мираж" Николая Чумакова, рассказывающую об... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T14:29:00+03:00
2026-03-02T14:36:00+03:00
дальний восток
амурская область
россия
василий орлов (губернатор)
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077903765_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_2c9679f5dd371625689178b63b9d3bf8.jpg
https://ria.ru/20260212/putin-2074012592.html
дальний восток
амурская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077903765_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_538acddae199b11adc7f8bcd0c89066a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дальний восток, амурская область, россия, василий орлов (губернатор), владимир путин, общество
Дальний Восток, Амурская область, Россия, Василий Орлов (губернатор), Владимир Путин, Общество
Губернатор Приамурья принес Путину книгу о советских разведчиках

Губернатор Приамурья Орлов принес Путину книгу о разведчиках "Дело "Маки-Мираж"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым
Президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов принес в Кремль на доклад президенту РФ Владимиру Путину книгу "Дело "Маки-Мираж" Николая Чумакова, рассказывающую об операции советских разведчиков на Дальнем Востоке по противодействию японской разведке в 1920–1930-х годах.
В понедельник Путин принял Орлова. Губернатор, помимо материалов для доклада президенту, взял с собой в Кремль книгу Чумакова.
"Маки-Мираж" - уникальная операция советских спецслужб на Дальнем Востоке и в Китае, которая была направлена на предотвращение нападения Японии на СССР.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В Кремле рассказали, когда Путин решил стать разведчиком
12 февраля, 19:25
 
Дальний ВостокАмурская областьРоссияВасилий Орлов (губернатор)Владимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала