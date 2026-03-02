СКА со счетом 7:0 разгромил "Барыс" в матче КХЛ

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Петербургский СКА одержал разгромную победу над астанинским "Барысом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 7:0 (2:0, 3:0, 2:0). Хет-трик оформил капитан команды Сергей Плотников (12, 33, 52-я минуты), также шайбы забросили Михаил Воробьев (10), Егор Савиков (25), Матвей Поляков (37) и Матвей Короткий (57).
02 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
09:33 • Михаил Воробьев
(Nikita Dishkovsky, Николай Голдобин)
11:53 • Сергей Плотников
(Андрей Педан, Николай Голдобин)
04:19 • Егор Савиков
(Джозеф Бландизи, Скотт Уилсон)
12:08 • Сергей Плотников
(Николай Голдобин, Скотт Уилсон)
16:49 • Матвей Поляков
(Сергей Сапего, Рокко Гримальди)
11:07 • Сергей Плотников
(Николай Голдобин, Маркус Филлипс)
16:29 • Матвей Короткий
(Марат Хайруллин, Егор Савиков)
Вратарь СКА Артемий Плешков отразил 18 бросков и второй раз сыграл на ноль в текущем сезоне.
СКА (71 очко) занимает седьмое место в таблице Западной конференции. "Барыс" (47) идет на предпоследней, 10-й строчке на Востоке. Астанинцы продлили серию поражений до пяти матчей.
В следующем матче СКА сыграет в гостях с минским "Динамо" 5 марта. "Барыс" 7 марта в Санкт-Петербурге встретится с "Шанхайскими драконами".