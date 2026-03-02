Рейтинг@Mail.ru
СКА со счетом 7:0 разгромил "Барыс" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:53 02.03.2026 (обновлено: 22:00 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/kkhl-2078032959.html
СКА со счетом 7:0 разгромил "Барыс" в матче КХЛ
СКА со счетом 7:0 разгромил "Барыс" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
СКА со счетом 7:0 разгромил "Барыс" в матче КХЛ
Петербургский СКА одержал разгромную победу над астанинским "Барысом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 02.03.2026
2026-03-02T21:53:00+03:00
2026-03-02T22:00:00+03:00
хоккей
спорт
санкт-петербург
сергей плотников
михаил воробьев
ска (санкт-петербург)
барыс
хк динамо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980479074_241:221:2529:1508_1920x0_80_0_0_6bac527ad996eab92324a929f9757019.jpg
https://ria.ru/20260302/lokomotiv-2078029041.html
санкт-петербург
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980479074_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_7261629ff6e6cf1952e057eff72b62fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, санкт-петербург, сергей плотников, михаил воробьев, ска (санкт-петербург), барыс, хк динамо, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Санкт-Петербург, Сергей Плотников, Михаил Воробьев, СКА (Санкт-Петербург), Барыс, ХК Динамо, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
СКА со счетом 7:0 разгромил "Барыс" в матче КХЛ

Хет-трик Плотникова помог СКА обыграть "Барыс" в матче КХЛ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСергей Плотников
Сергей Плотников - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Сергей Плотников. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Петербургский СКА одержал разгромную победу над астанинским "Барысом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 7:0 (2:0, 3:0, 2:0). Хет-трик оформил капитан команды Сергей Плотников (12, 33, 52-я минуты), также шайбы забросили Михаил Воробьев (10), Егор Савиков (25), Матвей Поляков (37) и Матвей Короткий (57).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
02 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
СКА
7 : 0
Барыс
09:33 • Михаил Воробьев
(Nikita Dishkovsky, Николай Голдобин)
11:53 • Сергей Плотников
(Андрей Педан, Николай Голдобин)
04:19 • Егор Савиков
(Джозеф Бландизи, Скотт Уилсон)
12:08 • Сергей Плотников
(Николай Голдобин, Скотт Уилсон)
16:49 • Матвей Поляков
(Сергей Сапего, Рокко Гримальди)
11:07 • Сергей Плотников
(Николай Голдобин, Маркус Филлипс)
16:29 • Матвей Короткий
(Марат Хайруллин, Егор Савиков)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Вратарь СКА Артемий Плешков отразил 18 бросков и второй раз сыграл на ноль в текущем сезоне.
СКА (71 очко) занимает седьмое место в таблице Западной конференции. "Барыс" (47) идет на предпоследней, 10-й строчке на Востоке. Астанинцы продлили серию поражений до пяти матчей.
В следующем матче СКА сыграет в гостях с минским "Динамо" 5 марта. "Барыс" 7 марта в Санкт-Петербурге встретится с "Шанхайскими драконами".
Хоккей. КХЛ. Финал. Матч Металлург Мг - Локомотив - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Локомотив" продлил победную серию в КХЛ до шести матчей
Вчера, 21:28
 
ХоккейСпортСанкт-ПетербургСергей ПлотниковМихаил ВоробьевСКА (Санкт-Петербург)БарысХК Динамо (Москва)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Спартак Москва
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Северсталь
    Локомотив
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Автомобилист
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Авангард
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Барыс
    7
    0
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Болонья
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Нэшвилл
    Детройт
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Хетафе
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Фиорентина
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала