Х5 и Центросоюз совместно открыли 1000-й кооперативный магазин

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Компания Х5 открыла тысячный магазин в рамках стратегического партнерства с Центросоюзом, направленного на модернизацию сети кооперативной торговли, сообщает ритейлер.

В магазине, открывшемся по франшизе Х5 "Около" в селе Дубъязы Высокогорского района Татарстана, представлена продукция собственного производства Татпотребсоюза, товары от локальных производителей, а также товары из ассортимента торговых сетей Х5.

Открытие магазина приурочено к юбилею кооперации в России. Ровно 195 лет назад, 2 марта 1831 года был сформирован устав "Большой Артели" - первое в России системное изложение кооперативных принципов, которые остаются актуальными для потребительской кооперации и сегодня: добровольность членства, демократическое управление, доступность информации, контроль пайщиков и взаимопомощь, отмечается в сообщении.

Соглашение о стратегическом партнерстве между Центросоюзом и Х5 было подписано в ноябре 2024 года. На первом этапе (до конца 2027 года) предусматривались инвестиции со стороны Х5 в размере 1 миллиарда рублей для модернизации 1000 кооперативных магазинов. В настоящий момент к проекту подключились кооперативные магазины в 17 регионах РФ.

"Х5 видит поддержку малого и среднего бизнеса основой экономического процветания регионов. Благодаря стратегическому партнерству с Центросоюзом сформировалась бизнес-модель, которая позволяют этому сегменту расти по всей стране. Особенно большую перспективу мы видим в реализации проекта на территории Республики Татарстан, где на протяжении многих лет потребительская кооперация развивалась при системной поддержке со стороны раиса и правительства Республики Татарстан. Сегодня мы договорились, что уже до конца года Х5 предоставит торговое оборудование для реконструкции более 500 кооперативных магазинов Татпотребсоюза", – приводится в сообщении комментарий управляющего директора сети франшизы "Около" Игоря Плетнева.

Новый сельский магазин посетил глава Татарстана Рустам Минниханов. Вместе с ним осмотрели и оценили его работу председатель Совета Центросоюза России Дмитрий Зубов, первый заместитель генерального директора X5 Владимир Салахутдинов и другие.

Выступая в понедельник на заседании в Высокогорском районе, посвященном 195-летию системы потребкооперации Российской Федерации, Минниханов поделился впечатлениями от посещения магазина в селе Дубъязы.

"Мы видим, что ситуация меняется в лучшую сторону. Я сегодня был поражен – увидели новый магазин (в Дубъязах). Это совершенно новый тип услуг! Знаете, в городе у людей выбор большой – и можно много куда сходить. А на селе тоже нужен хороший торговый центр – ведь люди в магазин приходят, общаются. Поэтому – огромные слова благодарности Дмитрию Львовичу Зубову и партнеру Центросоюза – Х5", – приводятся слова Минниханова на его официальном сайте.

Глава Татарстана заверил, что руководство республики будет оказывать поддержку в развитии новых современных магазинов на селе, и выразил мнение о том, чтобы использовалась продукция потребкооперации Татарстана.