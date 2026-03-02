Рейтинг@Mail.ru
Х5 и Центросоюз совместно открыли 1000-й кооперативный магазин
20:21 02.03.2026
Х5 и Центросоюз совместно открыли 1000-й кооперативный магазин
Х5 и Центросоюз совместно открыли 1000-й кооперативный магазин
Компания Х5 открыла тысячный магазин в рамках стратегического партнерства с Центросоюзом, направленного на модернизацию сети кооперативной торговли, сообщает... РИА Новости, 02.03.2026
россия, высокогорский район, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, x5 retail group
Республика Татарстан, Россия, Высокогорский район, Республика Татарстан (Татарстан), Рустам Минниханов, X5 Retail Group
Х5 и Центросоюз совместно открыли 1000-й кооперативный магазин

Компания Х5 и Центросоюз совместно открыли тысячный кооперативный магазин

© Фото : пресс-служба Х5 Х5 и Центросоюз совместно открыли 1000-й кооперативный магазин
Х5 и Центросоюз совместно открыли 1000-й кооперативный магазин - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Фото : пресс-служба Х5
Х5 и Центросоюз совместно открыли 1000-й кооперативный магазин
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Компания Х5 открыла тысячный магазин в рамках стратегического партнерства с Центросоюзом, направленного на модернизацию сети кооперативной торговли, сообщает ритейлер.
В магазине, открывшемся по франшизе Х5 "Около" в селе Дубъязы Высокогорского района Татарстана, представлена продукция собственного производства Татпотребсоюза, товары от локальных производителей, а также товары из ассортимента торговых сетей Х5.
Открытие магазина приурочено к юбилею кооперации в России. Ровно 195 лет назад, 2 марта 1831 года был сформирован устав "Большой Артели" - первое в России системное изложение кооперативных принципов, которые остаются актуальными для потребительской кооперации и сегодня: добровольность членства, демократическое управление, доступность информации, контроль пайщиков и взаимопомощь, отмечается в сообщении.
Соглашение о стратегическом партнерстве между Центросоюзом и Х5 было подписано в ноябре 2024 года. На первом этапе (до конца 2027 года) предусматривались инвестиции со стороны Х5 в размере 1 миллиарда рублей для модернизации 1000 кооперативных магазинов. В настоящий момент к проекту подключились кооперативные магазины в 17 регионах РФ.
"Х5 видит поддержку малого и среднего бизнеса основой экономического процветания регионов. Благодаря стратегическому партнерству с Центросоюзом сформировалась бизнес-модель, которая позволяют этому сегменту расти по всей стране. Особенно большую перспективу мы видим в реализации проекта на территории Республики Татарстан, где на протяжении многих лет потребительская кооперация развивалась при системной поддержке со стороны раиса и правительства Республики Татарстан. Сегодня мы договорились, что уже до конца года Х5 предоставит торговое оборудование для реконструкции более 500 кооперативных магазинов Татпотребсоюза", – приводится в сообщении комментарий управляющего директора сети франшизы "Около" Игоря Плетнева.
Новый сельский магазин посетил глава Татарстана Рустам Минниханов. Вместе с ним осмотрели и оценили его работу председатель Совета Центросоюза России Дмитрий Зубов, первый заместитель генерального директора X5 Владимир Салахутдинов и другие.
Выступая в понедельник на заседании в Высокогорском районе, посвященном 195-летию системы потребкооперации Российской Федерации, Минниханов поделился впечатлениями от посещения магазина в селе Дубъязы.
"Мы видим, что ситуация меняется в лучшую сторону. Я сегодня был поражен – увидели новый магазин (в Дубъязах). Это совершенно новый тип услуг! Знаете, в городе у людей выбор большой – и можно много куда сходить. А на селе тоже нужен хороший торговый центр – ведь люди в магазин приходят, общаются. Поэтому – огромные слова благодарности Дмитрию Львовичу Зубову и партнеру Центросоюза – Х5", – приводятся слова Минниханова на его официальном сайте.
Глава Татарстана заверил, что руководство республики будет оказывать поддержку в развитии новых современных магазинов на селе, и выразил мнение о том, чтобы использовалась продукция потребкооперации Татарстана.
"С нашей стороны мы будем оказывать полную поддержку. Обслуживание малонаселенных пунктов, создание точек торговли – это тоже важная задача власти. Сама по себе эта задача не решается, важно приложить усилия, средства, найти и обучить людей", – подчеркнул он.
