Карякина исключили из рейтинга FIDE спустя два дня после возвращения

Согласно регламенту, шахматист автоматически исключается из рейтинга, если не участвует в турнирах в течение одного года. Карякина исключали в конце февраля 2023 года, но вернули в мае того же года на 12-ю позицию. В июне 2024 года россиянин вновь был исключен из списка.