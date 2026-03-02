https://ria.ru/20260302/karyakin-2077784940.html
Карякина исключили из рейтинга FIDE спустя два дня после возвращения
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российский гроссмейстер Сергей Карякин исключен из рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE) спустя два дня после возвращения в него.
В рейтинге FIDE, опубликованном 28 февраля, 36-летний Карякин занимал десятое место с 2750 очками. Ранее россиянин отсутствовал в рейтинге с 2024 года.
Согласно регламенту, шахматист автоматически исключается из рейтинга, если не участвует в турнирах в течение одного года. Карякина исключали в конце февраля 2023 года, но вернули в мае того же года на 12-ю позицию. В июне 2024 года россиянин вновь был исключен из списка.
Продолжает лидировать в рейтинге норвежец Магнус Карлсен, вторым идет американец Хикару Накамура, третье место занимает его соотечественник Фабиано Каруана.