ЕС должен держаться в стороне от конфликта вокруг Ирана, считают в Италии - РИА Новости, 02.03.2026
16:39 02.03.2026
ЕС должен держаться в стороне от конфликта вокруг Ирана, считают в Италии
ЕС должен держаться в стороне от конфликта вокруг Ирана, считают в Италии
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, движение 5 звезд, владимир путин
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Движение 5 звезд, Владимир Путин
ЕС должен держаться в стороне от конфликта вокруг Ирана, считают в Италии

Д5З: ЕК и ЕС должны держаться в стороне от конфликта вокруг Ирана

Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Флаг Италии. Архивное фото
РИМ, 2 мар – РИА Новости. Евросоюз должен держаться в стороне от конфликта вокруг Ирана, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, однако, заискивает черед лидерам США и Израиля, призывая к смене власти в исламской республике, говорится в совместном заявлении евродепутатов от итальянского оппозиционного "Движения 5 звезд" (Д5З).
В их обращении, поступившем в РИА Новости, говорится, что Евросоюз был создан для достижения мира и стабильности на континенте и во всем мире, и поэтому должен оставаться в стороне от любых прямых или косвенных действий, связанных "с этой чудовищной израильско-американской войной".
"Мы настоятельно призываем все европейские страны не предоставлять свои системы безопасности и обороны, базы и оружие, иначе они станут частью конфликта, рискуя тем самым подвергнуть европейское население ответным атакам", - заявили итальянские евродепутаты.
Задача Еврокомиссии, отметили они, должна заключаться в координации европейского нейтралитета, работе над деэскалацией и возвращении всех заинтересованных сторон за стол переговоров, предпочтительно под эгидой ООН.
"Урсула фон дер Ляйен, с другой стороны, своими призывами к смене режима в Иране лишь виляет хвостом перед (президентом США Дональдом) Трампом и (премьером Израиля Биньямином) Нетаньяху, в очередной раз предавая европейские ценности мира, уважения к правам человека и международного права", - заявили в "Движении".
Еврокомиссия, заявили они, некогда бывшая хранительницей договоров, теперь стала их предательницей и должна быть распущена как можно скорее.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзДвижение 5 звездВладимир Путин
 
 
