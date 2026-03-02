ЕС должен держаться в стороне от конфликта вокруг Ирана, считают в Италии

РИМ, 2 мар – РИА Новости. Евросоюз должен держаться в стороне от конфликта вокруг Ирана, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, однако, заискивает черед лидерам США и Израиля, призывая к смене власти в исламской республике, говорится в совместном заявлении евродепутатов от итальянского оппозиционного "Движения 5 звезд" (Д5З).

В их обращении, поступившем в РИА Новости, говорится, что Евросоюз был создан для достижения мира и стабильности на континенте и во всем мире, и поэтому должен оставаться в стороне от любых прямых или косвенных действий, связанных "с этой чудовищной израильско-американской войной".

"Мы настоятельно призываем все европейские страны не предоставлять свои системы безопасности и обороны, базы и оружие, иначе они станут частью конфликта, рискуя тем самым подвергнуть европейское население ответным атакам", - заявили итальянские евродепутаты.

Задача Еврокомиссии , отметили они, должна заключаться в координации европейского нейтралитета, работе над деэскалацией и возвращении всех заинтересованных сторон за стол переговоров, предпочтительно под эгидой ООН

Еврокомиссия, заявили они, некогда бывшая хранительницей договоров, теперь стала их предательницей и должна быть распущена как можно скорее.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве