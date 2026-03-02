Иранский посол упомянул о способности Тегерана бить по базам США в Европе

МАДРИД, 2 мар - РИА Новости. Посол Ирана в Испании Реза Забиб заявил, что Тегеран обладает возможностями для нанесения ударов по американским базам в Европе независимо от их местоположения, но выразил надежду, что такой необходимости не будет.