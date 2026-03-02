Иранский посол упомянул о способности Тегерана бить по базам США в Европе

МАДРИД, 2 мар - РИА Новости. Посол Ирана в Испании Реза Забиб заявил, что Тегеран обладает возможностями для нанесения ударов по американским базам в Европе независимо от их местоположения, но выразил надежду, что такой необходимости не будет.
"Общее правило для нас заключается в том, что мы будем отвечать на любую агрессию, независимо от того, где она происходит… Я надеюсь, что в такой реакции (нанесении ударов по другим базам на европейской территории - ред.) не будет необходимости, но Иран - это страна, способная достигать своих целей", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста в посольстве Ирана в Мадриде о том, могут ли военные базы в Европе, включая испанские Рота и Морон, стать целями.
Трамп признал, что у Ирана хорошие ракеты
Вчера, 20:16
Дипломат осудил удары США и Израиля по территории своей страны, назвав произошедшее "темным днем для мира и международного права". По его словам, атака стала агрессией против Устава ООН. Забиб поблагодарил правительство премьер-министра Испании Педро Санчеса за позицию, критически оценивающую вмешательство США и Израиля. Он добавил, что в настоящее время переговоры с Вашингтоном не ведутся, поскольку, по его словам, "нет пространства для диалога с агрессором, пока продолжается агрессия".
Комментируя ответные действия Ирана, дипломат заявил, что страна "будет реагировать и отвечать" на любые атаки. Глава посольства сказал, что в июне 2025 года Тегеран проявил "максимальную сдержанность", однако теперь намерен защищать свою нацию и суверенитет.
Ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес вызвал посла Ирана, чтобы передать осуждение Мадрида в связи с атаками Тегерана по странам региона, включая Кипр. Глава МИД королевства также заявил, что США не используют испанские базы Рота и Морон в рамках военной операции против Ирана.
Иран нанес удары по базе США Аль-Минхад в ОАЭ
Вчера, 19:49
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.