Рейтинг@Mail.ru
Иранский посол упомянул о способности Тегерана бить по базам США в Европе - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:14 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/iran-2078025203.html
Иранский посол упомянул о способности Тегерана бить по базам США в Европе
Иранский посол упомянул о способности Тегерана бить по базам США в Европе - РИА Новости, 02.03.2026
Иранский посол упомянул о способности Тегерана бить по базам США в Европе
Посол Ирана в Испании Реза Забиб заявил, что Тегеран обладает возможностями для нанесения ударов по американским базам в Европе независимо от их местоположения, РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T21:14:00+03:00
2026-03-02T21:14:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
хосе мануэль альбарес
педро санчес
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747600050_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_8fdb5bb40106290beedce4fbe021a115.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2078014524.html
https://ria.ru/20260302/iran-2078007988.html
иран
тегеран (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747600050_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d3e5482283b50f0fc4890f279fd6fb53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, тегеран (город), сша, хосе мануэль альбарес, педро санчес, оон
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Хосе Мануэль Альбарес, Педро Санчес, ООН
Иранский посол упомянул о способности Тегерана бить по базам США в Европе

Забиб: Иран способен ударить по базам США в Европе

© Фото : U.S. ArmyАмериканские военные на базе в Германии
Американские военные на базе в Германии - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Фото : U.S. Army
Американские военные на базе в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАДРИД, 2 мар - РИА Новости. Посол Ирана в Испании Реза Забиб заявил, что Тегеран обладает возможностями для нанесения ударов по американским базам в Европе независимо от их местоположения, но выразил надежду, что такой необходимости не будет.
"Общее правило для нас заключается в том, что мы будем отвечать на любую агрессию, независимо от того, где она происходит… Я надеюсь, что в такой реакции (нанесении ударов по другим базам на европейской территории - ред.) не будет необходимости, но Иран - это страна, способная достигать своих целей", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста в посольстве Ирана в Мадриде о том, могут ли военные базы в Европе, включая испанские Рота и Морон, стать целями.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп признал, что у Ирана хорошие ракеты
Вчера, 20:16
Дипломат осудил удары США и Израиля по территории своей страны, назвав произошедшее "темным днем для мира и международного права". По его словам, атака стала агрессией против Устава ООН. Забиб поблагодарил правительство премьер-министра Испании Педро Санчеса за позицию, критически оценивающую вмешательство США и Израиля. Он добавил, что в настоящее время переговоры с Вашингтоном не ведутся, поскольку, по его словам, "нет пространства для диалога с агрессором, пока продолжается агрессия".
Комментируя ответные действия Ирана, дипломат заявил, что страна "будет реагировать и отвечать" на любые атаки. Глава посольства сказал, что в июне 2025 года Тегеран проявил "максимальную сдержанность", однако теперь намерен защищать свою нацию и суверенитет.
Ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес вызвал посла Ирана, чтобы передать осуждение Мадрида в связи с атаками Тегерана по странам региона, включая Кипр. Глава МИД королевства также заявил, что США не используют испанские базы Рота и Морон в рамках военной операции против Ирана.
Ракетный комплекс во время празднования годовщины исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Иран нанес удары по базе США Аль-Минхад в ОАЭ
Вчера, 19:49
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
В миреИранТегеран (город)СШАХосе Мануэль АльбаресПедро СанчесООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала