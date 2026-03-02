https://ria.ru/20260302/iran-2078019849.html
Ульянов: Россия рассчитывает на объективную оценку МАГАТЭ вокруг Ирана
Ульянов: Россия рассчитывает на объективную оценку МАГАТЭ вокруг Ирана
иран
В мире, Иран, Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Ульянов: РФ рассчитывает на объективную оценку МАГАТЭ в ситуации вокруг Ирана
ВЕНА, 2 мар - РИА Новости. Российская сторона рассчитывает на объективную международно-правовую оценку МАГАТЭ в ситуации вокруг Ирана, заявил журналистам постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Нам хотелось бы услышать от генерального директора (МАГАТЭ Рафаэля Гросси
) объективную оценку того, что происходит с международно-правовой точки зрения", - сказал Ульянов
по итогам специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ, посвященной ударам США и Израиля по территории Ирана.
Российский дипломат напомнил, что Генеральная конференция Агентства в 2009 году приняла решение, согласно которому атаки на мирные ядерные объекты представляют собой нарушение норм международного права, уставов ООН
и МАГАТЭ. "Но добиться от генерального директора того, чтобы он подтвердил эту позицию, прямо скажу, не удается", - добавил Ульянов.
По его словам, Гросси при открытии спецзаседания по событиям в Иране в понедельник произнес вступительное слово, из которого следовало, в частности, что главная обязанность Агентства в этих условиях следить за уровнем радиации.
"Мне казалось, что задачи МАГАТЭ пошире и повесомее. Рассчитываем, что все-таки гендиректор более внятно и бескомпромиссно выскажется на этот счет. Но пока находимся в режиме ожидания", - заключил Ульянов.
Как ранее сообщалось, в понедельник утром состоялась специальная сессия Совета управляющих МАГАТЭ, посвященная ударам США и Израиля по территории Ирана.