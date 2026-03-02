Рейтинг@Mail.ru
Ульянов: Россия рассчитывает на объективную оценку МАГАТЭ вокруг Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:41 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/iran-2078019849.html
Ульянов: Россия рассчитывает на объективную оценку МАГАТЭ вокруг Ирана
Ульянов: Россия рассчитывает на объективную оценку МАГАТЭ вокруг Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
Ульянов: Россия рассчитывает на объективную оценку МАГАТЭ вокруг Ирана
Российская сторона рассчитывает на объективную международно-правовую оценку МАГАТЭ в ситуации вокруг Ирана, заявил журналистам постоянный представитель РФ при... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T20:41:00+03:00
2026-03-02T20:41:00+03:00
в мире
иран
михаил ульянов (дипломат)
рафаэль гросси
магатэ
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564478619_0:377:2730:1913_1920x0_80_0_0_d35f7e4125f5206ae609a99565f67bf1.jpg
https://ria.ru/20260302/tramp-2078010014.html
https://ria.ru/20260302/iran-2077670734.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564478619_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_e0969267c60ecf85e0e3495681b79d01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, магатэ, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Ульянов: Россия рассчитывает на объективную оценку МАГАТЭ вокруг Ирана

Ульянов: РФ рассчитывает на объективную оценку МАГАТЭ в ситуации вокруг Ирана

© РИА Новости / Маргарита КостивМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Маргарита Костив
Михаил Ульянов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 2 мар - РИА Новости. Российская сторона рассчитывает на объективную международно-правовую оценку МАГАТЭ в ситуации вокруг Ирана, заявил журналистам постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Нам хотелось бы услышать от генерального директора (МАГАТЭ Рафаэля Гросси) объективную оценку того, что происходит с международно-правовой точки зрения", - сказал Ульянов по итогам специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ, посвященной ударам США и Израиля по территории Ирана.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп допустил продление операции против Ирана
Вчера, 19:57
Российский дипломат напомнил, что Генеральная конференция Агентства в 2009 году приняла решение, согласно которому атаки на мирные ядерные объекты представляют собой нарушение норм международного права, уставов ООН и МАГАТЭ. "Но добиться от генерального директора того, чтобы он подтвердил эту позицию, прямо скажу, не удается", - добавил Ульянов.
По его словам, Гросси при открытии спецзаседания по событиям в Иране в понедельник произнес вступительное слово, из которого следовало, в частности, что главная обязанность Агентства в этих условиях следить за уровнем радиации.
"Мне казалось, что задачи МАГАТЭ пошире и повесомее. Рассчитываем, что все-таки гендиректор более внятно и бескомпромиссно выскажется на этот счет. Но пока находимся в режиме ожидания", - заключил Ульянов.
Как ранее сообщалось, в понедельник утром состоялась специальная сессия Совета управляющих МАГАТЭ, посвященная ударам США и Израиля по территории Ирана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00
 
В миреИранМихаил Ульянов (дипломат)Рафаэль ГроссиМАГАТЭООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала