Ульянов: Россия рассчитывает на объективную оценку МАГАТЭ вокруг Ирана

ВЕНА, 2 мар - РИА Новости. Российская сторона рассчитывает на объективную международно-правовую оценку МАГАТЭ в ситуации вокруг Ирана, заявил журналистам постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Нам хотелось бы услышать от генерального директора ( МАГАТЭ Рафаэля Гросси ) объективную оценку того, что происходит с международно-правовой точки зрения", - сказал Ульянов по итогам специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ, посвященной ударам США и Израиля по территории Ирана.

Российский дипломат напомнил, что Генеральная конференция Агентства в 2009 году приняла решение, согласно которому атаки на мирные ядерные объекты представляют собой нарушение норм международного права, уставов ООН и МАГАТЭ. "Но добиться от генерального директора того, чтобы он подтвердил эту позицию, прямо скажу, не удается", - добавил Ульянов.

По его словам, Гросси при открытии спецзаседания по событиям в Иране в понедельник произнес вступительное слово, из которого следовало, в частности, что главная обязанность Агентства в этих условиях следить за уровнем радиации.

"Мне казалось, что задачи МАГАТЭ пошире и повесомее. Рассчитываем, что все-таки гендиректор более внятно и бескомпромиссно выскажется на этот счет. Но пока находимся в режиме ожидания", - заключил Ульянов.