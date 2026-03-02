Никакого повода для военной акции против Ирана не было, заявил Ульянов

ВЕНА, 2 мар - РИА Новости. Никакого повода для военной акции против Ирана не было, возникает вопрос о договороспособности США применительно к иранской ядерной программе, заявил журналистам постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.