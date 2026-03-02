Никакого повода для военной акции против Ирана не было, заявил Ульянов

ВЕНА, 2 мар - РИА Новости. Никакого повода для военной акции против Ирана не было, возникает вопрос о договороспособности США применительно к иранской ядерной программе, заявил журналистам постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Мы за то, чтобы переговоры (по иранской ядерной программе - ред.) были возобновлены. Хотя трудно себе представить, что после того, что произошло, они (Иран и США - ред.) сядут за один стол переговоров или в соседние комнаты и в режиме челночной дипломатии посредников продолжат (переговоры - ред.), как будто ничего не произошло. Самое удивительное, наверное, то, что никакого повода для военной акции не было", - сказал он в понедельник по итогам специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ, посвященной ударам США и Израиля по территории Ирана.
Дипломат напомнил, что еще на прошлой неделе шел переговорный процесс. "Причем он начал приобретать какие-то реальные контуры. Это отмечали и оманцы, и генеральный директор МАГАТЭ (Рафаэль Гросси - ред.), с которым я несколько раз общался на прошлой неделе. И вдруг начинаются бомбежки. Ну как это? Возникает вопрос о договороспособности Соединенных Штатов применительно к иранской ядерной программе", - добавил постпред.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
