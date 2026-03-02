"У США есть месяц". С чем столкнулся Вашингтон после атаки на Иран

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Давид Нармания. Совместные удары США и Израиля продолжаются уже третий день. Несмотря на потери в высшем руководстве, Тегеран отвечает и наносит ущерб противникам. В Вашингтоне сообщили о первых погибших американских солдатах. О том, каких военных результатов добились стороны и чего они вообще способны достичь, — в материале РИА Новости.

Эпическая ярость рычащего льва

Первые удары американских и израильских ВВС преследовали сразу две цели: подавление ПВО и ликвидация иранского руководства.

"Мы поразили сотни целей в Иране, включая объекты Корпуса стражей исламской революции, иранские системы противовоздушной обороны. Только что было объявлено, что мы уничтожили девять кораблей и здание их военно-морского флота", — отчитался Дональд Трамп в воскресенье о ходе операции Epic Fury.

© Фото : U.S. Navy Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на палубу авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость" © Фото : U.S. Navy Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на палубу авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"

Партнеры американцев тоже не остались в стороне. В ЦАХАЛ заявили, что за первые 30 часов операции "Рычащий лев" совершили более 700 вылетов и сбросили свыше 2000 авиабомб по иранским объектам. Это половина общего числа боеприпасов, примененных во время 12-дневной войны в июне прошлого года.

При этом, как подчеркивают в Израиле, совместным силам удалось подавить ПВО, что позволило самолетам входить в воздушное пространство Ирана и сбрасывать бомбы непосредственно над объектами.

Серьезные потери понесло и иранское руководство. По словам Трампа, в ходе операции были убиты 48 лидеров исламской республики. При этом он не раскрыл, кого именно имеет в виду.

В Тегеране подтвердили гибель верховного лидера Али Хаменеи, министра обороны страны Азиза Насирзаде и начальника Генштаба Абдулрахима Мусави, командующего КСИР Мохаммада Пакпура и секретаря Совета обороны Али Шамхани.

Есть жертвы и среди мирного населения. В первый же день ракетным ударом была уничтожена начальная школа для девочек в городском округе Минаб провинции Хормозган. Местные власти сообщили о гибели 165 человек. Всего, по данным Министерства просвещения Ирана, от атак США и Израиля пострадали 170 учащихся и педагогов.

А в иранском Красном Полумесяце сообщили, что в результате американских и израильских ударов погибли 555 человек.

"Правдивое обещание — 4"

Несмотря на убийство нескольких человек, занимающих ведущие посты, власти в Иране сохранили координацию и управление республикой. После гибели рахбара (верховного лидера) его функции передали временному совету, в который вошли действующий президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям Хосейн Мохсени-Эджеи и член Совета стражей конституции Алиреза Арафи.

© REUTERS / IRIB Президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи (слева) и аятолла Алиреза Арафи (справа) на заседании временного совета руководства Ирана © REUTERS / IRIB Президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи (слева) и аятолла Алиреза Арафи (справа) на заседании временного совета руководства Ирана

Ответные удары в рамках операции "Правдивое обещание — 4" Тегеран наносит преимущественно ракетами и беспилотниками. Противостояние тут же приобрело общерегиональный характер — под атакой оказались американские военные базы сразу в нескольких странах. Как сообщили в Корпусе стражей исламской революции, Иран нанес удары по 60 "стратегическим целям" и 500 военным пунктам США и Израиля, выпустив более 700 беспилотников и сотни ракет.

В частности, как сообщает The New York Times, серьезные повреждения получил объект в Бахрейне, где расположен штаб Пятого флота США. По данным издания, за первые два дня иранским силам удалось поразить шесть военных объектов Соединенных Штатов: помимо уже упомянутого штаба, это база в иракском Эрбиле, порт в ОАЭ, который используется американским флотом, и три объекта в Кувейте, включая аэродром Али Ас-Салем и базу Кэмп-Бюринг. СМИ сообщали и об атаках на американские объекты в Иордании и Саудовской Аравии.

Местные СМИ в понедельник писали об атаке иранских беспилотников по авиабазе США Инджирлик в Турции. Под удары беспилотников попала и авиабаза ВВС Британии Акротири на Кипре.

Противовоздушная оборона Израиля также не смогла отразить все атаки Ирана — прилеты пришлись по Тель-Авиву, Иерусалиму, а также городам Бейт-Шемеш и Беэр-Шева. Точное число жертв пока неизвестно.

Помимо этого, по данным иранских СМИ, в понедельник утром Тегеран нанес удар по офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В ЦАХАЛ эту информацию опровергли.

В Вашингтоне официально сообщили о гибели четырех военнослужащих, а также о потере трех истребителей F-15E, сбитых "дружественным огнем" ПВО Кувейта. В эмирате подтвердили эту информацию. Все шестеро членов экипажей катапультировались.

Угроза для рынков

Отдельным аспектом противостояния стали атаки по нефтяной инфраструктуре в странах региона. Ударам подверглись НПЗ Saudi Aramco в Рас-Таннуре, несколько танкеров и другие объекты.

Некоторые удары повлекли за собой серьезные последствия — в частности, крупнейший поставщик газа в мире QatarEnergy заявил о приостановке производства СПГ на всех объектах. Причина — атаки на производственные мощности в Рас-Лаффане и Месаиде.

© Кадр видео из соцсетей Последствия атаки на танкер MKD Fium у берегов Омана © Кадр видео из соцсетей Последствия атаки на танкер MKD Fium у берегов Омана

На этом фоне цены на апрельские фьючерсы на поставку газа в Европе выросли в цене на 50 процентов и достигли 585 долларов за тысячу кубометров. Цены на нефть также пошли вверх — пока они выросли на десять процентов. Стоимость барреля марки Brent на торгах превысила отметку в 80 долларов, WTI — 73 доллара.

Сухопутная составляющая?

При этом конфликт, который, по всей видимости, предполагал привлечение ВВС и ВМС, рискует обрести и наземное измерение — в Ливане.

"Хезболла" и Израиль в ноябре 2024 года заключили перемирие, однако уже к ноябрю 2025-го ЦАХАЛ нарушила его около десяти тысяч раз. В ночь на понедельник организация заявила об атаке по северу Израиля — целью был объект противоракетной обороны Мишмар ха-Кармель к югу от Хайфы. После этого армия обороны Израиля нанесла серию ударов по Ливану. Жертвами стали 31 человек, еще 149 граждан пострадали.

© REUTERS / Mohamed Azakir Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута © REUTERS / Mohamed Azakir Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута

В ЦАХАЛ заявили, что ликвидировали в Бейруте главу штаба разведки "Хезболлы". Также израильтяне утверждают, что пока не планируют наземное вторжение в соседнюю страну.

Как отмечает в разговоре с РИА Новости военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев, подобная осторожность вызвана пониманием со стороны израильского руководства, что аннексировать Южный Ливан им не под силу.

Говоря о конфликте в целом, он предостерег от недооценки возможностей Тегерана.

"Производительность в Иране в месяц достигала 500 ракет. Формально за полгода они могли больше сделать. После конфликта — июньской войны — там остались тысячи ракет", — уточняет Евсеев.

© REUTERS / Amir Cohen Израильская система ПВО перехватывает снаряд в небе над Ашкелоном, Израиль © REUTERS / Amir Cohen Израильская система ПВО перехватывает снаряд в небе над Ашкелоном, Израиль

Он также считает, что обилие ракет и беспилотников позволяет Тегерану истощать возможности ПВО Израиля и США, которые уже в ближайшее время могут столкнуться с нехваткой дорогостоящих боеприпасов.

"Я думаю, что реально вооруженный конфликт данной интенсивности больше месяца продолжаться не может", — заключает эксперт.