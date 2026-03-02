Захарова возмутилась словами главы ЕК о "новой надежде" Ирана

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после слов об Иране.

Ранее председатель ЕК заявила, что у "угнетенного" иранского народа появилась "новая надежда" и что она поддерживает его право самостоятельно решать свое будущее.

« "Это после полутора сотен убитых учениц начальной школы в городе Минабе у "народа Ирана появилась новая надежда"? — написала она в Telegram-канале.

Представитель МИД назвала такое поведение "сатанизмом во всей красе". Она подчеркнула, что прокляты будут и те, кто совершил это преступление, и те, кто считает это "новой надеждой".

В субботу Израиль и США нанесли удар по школе для девочек в городе Минаб на юге Ирана. По последним данным, погиб 171 человек, большая часть из которых — дети.

Атака на Иран

В субботу США Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи . Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.