Захарова возмутилась словами главы ЕК о "новой надежде" Ирана

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после слов об Иране.
Ранее председатель ЕК заявила, что у "угнетенного" иранского народа появилась "новая надежда" и что она поддерживает его право самостоятельно решать свое будущее.
«
"Это после полутора сотен убитых учениц начальной школы в городе Минабе у "народа Ирана появилась новая надежда"? — написала она в Telegram-канале.
Представитель МИД назвала такое поведение "сатанизмом во всей красе". Она подчеркнула, что прокляты будут и те, кто совершил это преступление, и те, кто считает это "новой надеждой".
В субботу Израиль и США нанесли удар по школе для девочек в городе Минаб на юге Ирана. По последним данным, погиб 171 человек, большая часть из которых — дети.
Атака на Иран
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00