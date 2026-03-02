Рейтинг@Mail.ru
17:19 02.03.2026 (обновлено: 18:59 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/iran-2077957881.html
Захарова возмутилась словами главы ЕК о "новой надежде" Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после слов об Иране. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:19:00+03:00
2026-03-02T18:59:00+03:00
в мире
иран
сша
россия
мария захарова
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577675666_0:109:3060:1830_1920x0_80_0_0_13cca53cad3fc6a9e86da5722cde435e.jpg
https://ria.ru/20260302/gosduma-2077987403.html
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
иран
сша
россия
"Моя дочь под завалами". Среди руин школы в Иране продолжают искать тела детей
Спасатели продолжают вести поисковые работы после ракетного удара по начальной школе в городе Мираб на юге Ирана. Пока техника расчищает завалы разрушенного учебного заведения, местные жители наблюдают за происходящим. Родители погибших детей с трудом сдерживают эмоции. "Моя дочь Зейнаб все еще находится под завалами. Я жду, когда смогу добраться до нее, чтобы узнать, жива она или стала мученицей", – говорит отец одной из погибших учениц. Учебное заведение попало под удар 28 февраля, число жертв этой атаки превысило 160 человек.
2026-03-02T17:19
true
PT0M53S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577675666_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_968e4dde2b91171a935bcfc2c003c16c.jpg
1920
1920
true
в мире, иран, сша, россия, мария захарова, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Россия, Мария Захарова, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Военная операция США и Израиля против Ирана
Захарова возмутилась словами главы ЕК о "новой надежде" Ирана

Захарова назвала слова фон дер Ляйен о новой надежде Ирана сатанизмом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после слов об Иране.
Ранее председатель ЕК заявила, что у "угнетенного" иранского народа появилась "новая надежда" и что она поддерживает его право самостоятельно решать свое будущее.
«

"Это после полутора сотен убитых учениц начальной школы в городе Минабе у "народа Ирана появилась новая надежда"? — написала она в Telegram-канале.

Представитель МИД назвала такое поведение "сатанизмом во всей красе". Она подчеркнула, что прокляты будут и те, кто совершил это преступление, и те, кто считает это "новой надеждой".
В субботу Израиль и США нанесли удар по школе для девочек в городе Минаб на юге Ирана. По последним данным, погиб 171 человек, большая часть из которых — дети.

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
