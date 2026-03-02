Рейтинг@Mail.ru
Почти 40 россиян эвакуировали из Ирана через азербайджанскую границу - РИА Новости, 02.03.2026
14:10 02.03.2026
Почти 40 россиян эвакуировали из Ирана через азербайджанскую границу
Тридцать девять россиян эвакуированы из Ирана через азербайджанскую границу с начала военной операции США и Израиля, сообщили РИА Новости в государственной...
Почти 40 россиян эвакуировали из Ирана через азербайджанскую границу

Поврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Поврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране
БАКУ, 2 мар - РИА Новости. Тридцать девять россиян эвакуированы из Ирана через азербайджанскую границу с начала военной операции США и Израиля, сообщили РИА Новости в государственной пограничной службе Азербайджана.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"С 28 февраля до 11.00 (10.00 мск) утра 2 марта через азербайджанскую границу из Ирана эвакуированы 320 человек. Кроме граждан Азербайджана, эвакуированы 76 граждан Китая, 39 - России, 32 - Пакистана, 18 - Саудовской Аравии, 18 - Таджикистана, 6 - ОАЭ, 4 - Иордании, 3 - Катара, 3 - Бангладеш, 2 - Филиппин, 2 - Непала, а также по одному гражданину Турции, Италии, Польши, Туниса, Ливана, Индии, Франции и Бразилии", - сообщили в погранслужбе.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственный думы России - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Что Жириновский говорил о ситуации вокруг Ирана
