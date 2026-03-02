Рейтинг@Mail.ru
Фон дер Ляйен призвала остановить распространение конфликта вокруг Ирана
13:41 02.03.2026
Фон дер Ляйен призвала остановить распространение конфликта вокруг Ирана
Фон дер Ляйен призвала остановить распространение конфликта вокруг Ирана
Фон дер Ляйен призвала остановить распространение конфликта вокруг Ирана

Фон дер Ляйен поддержала дипломатический путь прекращения конфликта вокруг Ирана

© AP PhotoУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Необходимо остановить распространение конфликта вокруг Ирана на регион, решение должно быть дипломатическим, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Необходимо найти путь к деэскалации и остановить распространение конфликта… Единственное долгосрочное решение - дипломатическое. И это включает заслуживающий доверия переходный период для Ирана, полный контроль над как ядерной, так и баллистической программами, и прекращение дестабилизирующей деятельности в регионе", - заявила глава ЕК.
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Иран ведет полномасштабную войну после нападения США и Израиля, заявил МИД
