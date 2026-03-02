https://ria.ru/20260302/iran-2077884668.html
Фон дер Ляйен призвала остановить распространение конфликта вокруг Ирана
Фон дер Ляйен призвала остановить распространение конфликта вокруг Ирана
Необходимо остановить распространение конфликта вокруг Ирана на регион, решение должно быть дипломатическим, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 02.03.2026
Фон дер Ляйен призвала остановить распространение конфликта вокруг Ирана
Фон дер Ляйен поддержала дипломатический путь прекращения конфликта вокруг Ирана