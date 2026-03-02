https://ria.ru/20260302/iran-2077883833.html
Еврокомиссия обсудит последствия ситуации вокруг Ирана для ЕС
Еврокомиссия обсудит последствия ситуации вокруг Ирана для ЕС
Еврокомиссия обсудит последствия ситуации вокруг Ирана для ЕС
Еврокомиссия обсудит в среду последствия обострения вокруг Ирана для энергетики, ядерной угрозы и безопасности, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 02.03.2026
