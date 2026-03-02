Рейтинг@Mail.ru
Еврокомиссия обсудит последствия ситуации вокруг Ирана для ЕС
13:38 02.03.2026 (обновлено: 13:39 02.03.2026)
Еврокомиссия обсудит последствия ситуации вокруг Ирана для ЕС
Еврокомиссия обсудит в среду последствия обострения вокруг Ирана для энергетики, ядерной угрозы и безопасности, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 02.03.2026
Еврокомиссия обсудит последствия ситуации вокруг Ирана для ЕС

ЕК обсудит последствия ситуации вокруг Ирана для энергетики и безопасности ЕС

Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Еврокомиссия обсудит в среду последствия обострения вокруг Ирана для энергетики, ядерной угрозы и безопасности, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Сегодня днем мы обсудим общую ситуацию на заседании Еврокомиссии по безопасности. Потому что эта ситуация может иметь последствия для энергетики, ядерной и иной безопасности, мы должны быть готовы", - сказала глава Еврокомиссии, выступая с заявлением по ситуации.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
FT: решение Трампа атаковать Иран застигло Европу в расплох
Вчера, 09:39
 
