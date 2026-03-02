Рейтинг@Mail.ru
Иран показал кадры с запуском беспилотников по позициям США и Израиля - РИА Новости, 02.03.2026
12:44 02.03.2026
Иран показал кадры с запуском беспилотников по позициям США и Израиля
в мире
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
иран
корпус стражей исламской революции
Запуск БПЛА по позициям США и Израиля
КСИР опубликовал видео с запуском БПЛА по позициям США и Израиля. Под ударом сегодня Бахрейн, Катар, Дубай, Тель-Авив. Американское посольство дымится в Кувейте.
в мире, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана, иран, корпус стражей исламской революции
В мире, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран, Корпус стражей исламской революции
ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны) опубликовал видео с запуском беспилотников по позициям США и Израиля.
Под видео, размещенном иранским агентством Jamaran, написано: "Момент запуска беспилотников по позициям противника".
Помимо запуска летательных аппаратов с различных точек, там также показаны туннели с десятками БПЛА.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00
 
