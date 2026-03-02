https://ria.ru/20260302/iran-2077863744.html
Иран показал кадры с запуском беспилотников по позициям США и Израиля
Иран показал кадры с запуском беспилотников по позициям США и Израиля
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны) опубликовал видео с запуском беспилотников по позициям США и Израиля. РИА Новости, 02.03.2026
Запуск БПЛА по позициям США и Израиля
КСИР опубликовал видео с запуском БПЛА по позициям США и Израиля. Под ударом сегодня Бахрейн, Катар, Дубай, Тель-Авив. Американское посольство дымится в Кувейте.
Иран показал кадры с запуском беспилотников по позициям США и Израиля
КСИР опубликовал видео с запуском беспилотников по позициям США и Израиля