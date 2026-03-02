https://ria.ru/20260302/iran-2077802152.html
Иран подтвердил десятую волну атак с использованием ракет
Иран подтвердил десятую волну атак с использованием ракет - РИА Новости, 02.03.2026
Иран подтвердил десятую волну атак с использованием ракет
Иранские военные атаковали Израиль при помощи баллистических ракет "Хейбар", проведя десятую волну атак в ответ на удары США и Израиля, заявил Корпус стражей... РИА Новости, 02.03.2026
