Из Ирана через границу Азербайджана эвакуировали 39 россиян

БАКУ, 2 мар - РИА Новости. Из Ирана через границу Азербайджана на данный момент эвакуированы 39 граждан России, сообщает пресс-служба посольства РФ в Баку.
"На данный момент из Ирана через границу Азербайджана эвакуированы 39 россиян", - говорится в сообщении.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00